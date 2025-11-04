Достижения.рф

Стрельба на юго-западе Брюсселя: подробности

Примерно 20 выстрелов из автомата Калашникова попали в дома и авто в Брюсселе
Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

По меньшей мере 18 гильз от автомата Калашникова обнаружили в Андерлехте на юго‑западе Брюсселя.



Как сообщил местный телеканал Bx1, следы пуль зафиксировали на фасаде дома и на автомобилях. Пострадавших нет.

Инцидент произошёл в ночь на вторник на площади Лемменс, на пересечении с улицей Де Ла Буж. Район известен как место торговли наркотиками, а из‑за проблем с безопасностью город закрывал находящуюся там автостоянку.

В октябре министр обороны Бельгии Тео Франкен заявлял, что ситуация с безопасностью в Брюсселе стала драматичной, и развёртывание армии на улицах города до конца года не исключается.

Никита Кротов

