В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил

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В Вооруженных силах Белоруссии началась комплексная проверка боеготовности воинских частей. Сообщение опубликовано в Телеграм-канале Минобороны республики.
«Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники», — сказано в сообщении ведомства.В МО уточнили, что личному составу нужно будет направиться в обозначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе со стрельбой. Отмечается, что для передвижения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности могут ввести временные ограничения.
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Алина Юрчак