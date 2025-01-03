В Белоруссии запрещена российская гречка «Фермер»

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Российскую гречку «Фермер» запретили в Белоруссии, внеся продукт в соответствующий реестр, информирует государственный онлайн-ресурс «Опасная продукция».
«В результате испытаний установлено, что показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составила 29 минут при норме не более 25 минут, из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — сказано в сообщении.Предписание выдано 30 декабря, его действие начинается в субботу, 11 января. Известно, что продукция имеет отношение к Барнаулу Алтайского края.
Перед этим сообщалось, как не купить поддельный алкоголь.
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