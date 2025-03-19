В Белоруссии завершили изготовление баз для комплексов «Орешник»

Фото: iStock/Vitalii Petrushenko
Белоруссия завершает производство шасси для ракетного комплекса «Орешник» и подготовила инфраструктуру для его размещения на своей территории. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.
Комплекс разработан в рамках сотрудничества Союзного государства: Беларусь производит мобильные платформы, а Россия — гиперзвуковые ракеты. По словам Вольфовича, необходимые машины будут переданы российской стороне для оснащения боевыми модулями.
Напомним, Александр Лукашенко в конце 2024 года предложил разместить новейшее российское оружие, включая «Орешник», на территории республики. Владимир Путин поддержал идею, обозначив сроки ее реализации на вторую половину текущего года.
Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает РФ бензоколонкой с ядерным оружием.
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«Хотя он и мобильный, но предусмотрены места. Мы сохранили со времен Советского Союза», — добавил Вольфович относительно размещения комплекса.Вольфович подтвердил, что поручения президентов Беларуси и России по развёртыванию комплекса будут выполнены до конца года.
Напомним, Александр Лукашенко в конце 2024 года предложил разместить новейшее российское оружие, включая «Орешник», на территории республики. Владимир Путин поддержал идею, обозначив сроки ее реализации на вторую половину текущего года.
Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает РФ бензоколонкой с ядерным оружием.
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Мария Моисеева