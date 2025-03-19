В Белоруссии завершили изготовление баз для комплексов «Орешник»

Белоруссия завершает производство шасси для ракетного комплекса «Орешник» и подготовила инфраструктуру для его размещения на своей территории. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.