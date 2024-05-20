Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Англосаксы стоят за покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом «Российской газете» депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич.
Она напомнил, что США и Великобритания предпочитают применять силу против непослушных государств.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы, когда премьер вышел к горожанам после заседания правительства, и в этот момент прозвучали пять выстрелов.
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«Можно предположить, что Фицо отказался выполнять их приказания. Тогда англосаксы захотели его предостеречь, но исполнитель, вероятно, перестарался», – заявила она.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы, когда премьер вышел к горожанам после заседания правительства, и в этот момент прозвучали пять выстрелов.
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Александр Климов