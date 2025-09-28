В Кремле раскрыли реальную тактику Киева в переговорах

28 сентября 2025, 13:17

Песков сообщил об ухудшении переговорных позиций Украины

Фото: Istock/Helios8

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти отдают себе отчёт в ухудшении своего положения и переговорных позиций, но выбирают тактику блефа. Об этом он сообщил в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.





Песков подчеркнул, что с каждым днём ситуация для Украины неумолимо ухудшается.

«С каждым днём неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. В этом они (украинские власти — прим. ред.) должны отдавать себе отчёт», — выразил своё мнение представитель Кремля.

