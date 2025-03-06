В буфете на саммите ЕС вывесили флаг России

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Флаг России вывесили в буфете во время проведения саммита Евросоюза в Брюсселе. Об этом пишут журналисты портала Euractiv.
Отмечается, что российский триколор висит рядом с флагами других государств. Там также был замечен символ Китая, Ирана и Украины.
Экстренный саммит ЕС проходит в Брюсселе 6 марта. Мероприятие посвящено украинскому конфликту и усилению обороны Евросоюза на фоне изменившейся позиции США.
Ранее в этот день глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что политика Дональда Трампа является «тревожным звонком» для безопасности Европы. В связи с этим он призвал странам, входящим в НАТО, объединиться и создать свой «центр притяжения».
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Экстренный саммит ЕС проходит в Брюсселе 6 марта. Мероприятие посвящено украинскому конфликту и усилению обороны Евросоюза на фоне изменившейся позиции США.
Ранее в этот день глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что политика Дональда Трампа является «тревожным звонком» для безопасности Европы. В связи с этим он призвал странам, входящим в НАТО, объединиться и создать свой «центр притяжения».
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Анастасия Чинкова