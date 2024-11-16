В бундестаге назвали причину раскола немецкой правящей коалиции

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Раскол коалиционного правительства Германии связан со сменой власти в Соединенных Штатах и результатом победы Дональда Трампа на выборах. Дело в том, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца следует всем указаниям из Вашингтона, такое мнение высказал член Комитета по делам ЕС, депутат Бундестага Райнер Ротфус, передает РИА Новости.
«Это последствия итогов выборов в США. Правительство Олафа Шольца следовало всем указаниям Вашингтона, а после смены власти в Вашингтоне меняется власть и в Германии», – отметил политик.
По словам Ротфуса, администрация Дональда Трампа будет сосредоточена на национальных интересах. В результате будет меньше вмешательства во внутренние дела России, Китая и Германии. Это, в свою очередь, может стать возможностью для улучшения отношений с Российской Федерацией.
Ранее Райнер Ротфусс заявил, что европейским странам следует перестать полагаться на США во внешней политике и избегать конфронтации с Россией.
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Александр Климов