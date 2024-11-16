В бундестаге назвали причину раскола немецкой правящей коалиции

Приход храма Казанской иконы Божией Матери в шведском городе Вестерос якобы шпионит в пользу России, а сама церковь — это «потенциальный плацдарм, который можно использовать для сбора информации». Об этом заявил сотрудник Шведского оборонного университета Маркус Йоранссон, сообщает РИА Новости. По его словам, во время учений шведских учений в аэропорту РПЦ может наблюдать за ними.