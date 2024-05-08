В ЕС согласовали передачу российских активов в пользу Украины

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Послы 27 стран ЕС согласовали решение об изъятии доходов от реинвестирования замороженных активов России для финансирования поставок оружия Украине. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что таким образом ЕК хочет собрать от 2 до 3 миллиардов евро в этом году. Кроме того, 90 % средств Евросоюз направит на закупки оружия для Украины. Для вступления решения в силу, оно должно быть утверждено Европейским советом.
После начала специально военной операции на Украине Европейский союз и страны «Большой семерки» (G7) заморозили практически половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых бельгийской системы Euroclear.
ЕС планирует ввести ограничения для судов, которые помогают России обойти санкции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После начала специально военной операции на Украине Европейский союз и страны «Большой семерки» (G7) заморозили практически половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых бельгийской системы Euroclear.
ЕС планирует ввести ограничения для судов, которые помогают России обойти санкции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова