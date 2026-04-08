Европейский союз хочет лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, если на предстоящих выборах победит правящая партия «Фидес» действующего премьер-министра страны Виктора Орбана. Такое заявление сделал глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте Пекка Товери.





Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоятся уже 12 апреля. Для демонстрации поддержки Вашингтоном Орбана в Будапешт прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что украинские спецслужбы в настоящее время осуществляют попытки вмешательства в венгерские и американские выборы при молчаливом одобрении Брюсселя.





«Сейчас создается план на случай того, если Орбан украдет победу на выборах. Скорее всего, право голоса Венгрии будет отозвано, чтобы можно было одобрить предоставление кредита (Украине — ред.). У меня нет точных временных рамок, но, скорее всего, это произойдет очень скоро после выборов», — сказал Товери «Известиям».

«Поэтому Евросоюз решает задачу по наказанию Венгрии и пытается сменить политический режим в стране на более пробрюссельский, глобалистский. Сделать это они пытаются руками Украины, оставаясь якобы в стороне», — пояснил политолог.