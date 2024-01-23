В Эстонии пожаловались на появление «русского» батальона

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Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм в беседе с газетой Sakala выразил свою обеспокоенность преобладанием русскоязычных военнослужащих в одном из батальонов.
Генерал отметил, что после предоставляя возможности выбора новобранцам места службы в Вируском батальоне появились проблемы. Он отметил, что бойцы из восточных городов Эстонии, Нарвы, Йыхви и Кохтла-Ярве выбрали бы проходить служб у ближе к своему дому. В результате этого в Вируском батальоне стали преобладать русскоязычные солдаты, чем эстоноязычные.
«Но теперь мы эту проблему решили и больше рассредотачиваем новобранцев», — заявил Пальм.
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Алина Юрчак