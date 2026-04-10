В Эстонии заявили о риске военной эскалации с Россией
Командующий ВМС Эстонии Иво Варк заявил, что его страна не будет задерживать российские суда так называемого «теневого флота» в Балтийском море, поскольку риск военной эскалации слишком высок.
Как пишет Reuters, по словам Варка, Таллин готов к вмешательству лишь в случае прямой угрозы. Например при повреждении подводной инфраструктуры или разливе нефти.
Ранее помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев отмечал, что серия странных инцидентов с подводными кабелями и российскими судами свидетельствует о намерении Запада превратить Балтийское море в арену необъявленной гибридной войны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что обвинения в адрес Москвы направлены на препятствование экспорту российской нефти, а НАТО использует ситуацию для наращивания своего военного присутствия в регионе.
Перед этим прибалтийские страны заявили, что не разрешали Украине использовать небо для атак БПЛА по России.
