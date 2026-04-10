Прибалтийские страны заявили, что не разрешали Украине использовать небо для атак БПЛА по России
Эстония, Латвия и Литва выступили с совместным заявлением, в котором категорически отвергли утверждения о том, что разрешали Киеву применять свои территории и воздушное пространство для ударов беспилотников по объектам на территории Российской Федерации.
Как сообщается в тексте, опубликованном на сайте МИД Эстонии, государства Балтии никогда не давали такого согласия. Кроме того, дипломатические ведомства трех стран проинформировали об этой позиции временных поверенных в делах России, аккредитованных в Таллине, Риге и Вильнюсе.
Ранее стало известно, что переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса полностью остановится, если Соединённые Штаты выйдут из диалога. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и политолог-американист Константин Блохин.
В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что в настоящее время именно Вашингтон и Москва выступают главными драйверами переговоров. При этом, по его словам, ни Киев, ни европейские лидеры не демонстрируют выраженного желания идти на контакт.
Читайте также: