В Европе опасаются развала НАТО из-за Трампа

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В Европе опасаются, что приход к власти в США Дональда Трампа повлечёт за собой развал НАТО. Об этом сообщает издание The New York Times.
Бывший главком НАТО Джеймс Ставридис сообщил, что второе президентство Трампа может привести к выводу США из НАТО.
Такие опасения вызваны тем, что бывший президент США в своей предвыборной кампании открыто заявляет о своих намерениях, касаемо членства в альянсе.
Так, Трамп заявил о необходимости завершить процесс переоценки цели и миссии НАТО, который начался ещё во время прошлого президентства бывшего главы Белого дома.
Кроме того издание отмечает, что европейские политические деятели и представители аналитических центров всё чаще начали обращаться к соратникам Трампа, чтобы узнать о его планах на будущее.
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Такие опасения вызваны тем, что бывший президент США в своей предвыборной кампании открыто заявляет о своих намерениях, касаемо членства в альянсе.
Кроме того издание отмечает, что европейские политические деятели и представители аналитических центров всё чаще начали обращаться к соратникам Трампа, чтобы узнать о его планах на будущее.
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Анастасия Чинкова