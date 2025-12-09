В Европе рассказали о «самоубийственной» ошибке Украины
Журнал The Spectator: политика в языковом вопросе вредит единству Украины
Политика Киева в языковом вопросе наносит ущерб единству Украины. Так считает британское издание The Spectator. Журнал оценивает ограничение статуса русского языка как крупную стратегическую ошибку.
В публикации издание напомнило, что Украина ранее вывела русский язык из-под действия Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.
«Война Украины с русским языком — ошибка… Культурные борцы как внутри страны, так и за рубежом приветствовали это как победу; на самом деле этот шаг затрагивает интересы миллионов русскоязычных украинцев, разделяет страну», — сказано в сообщении.Авторы материала называют такой курс потенциально «самоубийственным» для страны, поскольку он создаёт дополнительные внутренние противоречия в сложный период.
