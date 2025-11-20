20 ноября 2025, 04:11

Пушков: Уход Келлога и провалы ВСУ на фронте стали «черной точкой» для Зеленского

Владимир Зеленский

Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что для Владимира Зеленского формируется «чёрная точка». Ее создает совокупность факторов: отступления ВСУ на фронте, экономические проблемы в стране и уход с поста спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.





Пушков связал решение Келлога уйти из администрации США с тем, что многие в Белом доме «отказываются обвинять в Россию в затягивании переговоров». Ведь известно, что политик придерживается прокиевской позиции.





«Видимо, (Келлог) не нашел у (американского лидера Дональда) Трампа понимания и поддержки своих подходов», — пояснил сенатор РФ в своем Telegram-канале.

Политолог Неменский: на Украине начинается политический кризис

«Все это сходится единовременно в одну «черную точку» для Зеленского. И эта черная середина ноября ноябрем не закончится. Все больше сигналов, что время не просто не на стороне Киева — время все сильнее разворачивается против него», — подвел итог Пушков.