В России рассказали о формировании «черной точки» для Зеленского
Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что для Владимира Зеленского формируется «чёрная точка». Ее создает совокупность факторов: отступления ВСУ на фронте, экономические проблемы в стране и уход с поста спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.
Пушков связал решение Келлога уйти из администрации США с тем, что многие в Белом доме «отказываются обвинять в Россию в затягивании переговоров». Ведь известно, что политик придерживается прокиевской позиции.
«Видимо, (Келлог) не нашел у (американского лидера Дональда) Трампа понимания и поддержки своих подходов», — пояснил сенатор РФ в своем Telegram-канале.Он напомнил, что репутация Зеленского сильно пострадала из-за коррупционного скандала.
Еще одним неприятным для Киева моментом стал отказ Трампа передать Украине «Томагавки».
Еще одним неприятным для Киева моментом стал отказ Трампа передать Украине «Томагавки».

«Все это сходится единовременно в одну «черную точку» для Зеленского. И эта черная середина ноября ноябрем не закончится. Все больше сигналов, что время не просто не на стороне Киева — время все сильнее разворачивается против него», — подвел итог Пушков.