Выяснилось, что спецпосланник Трампа по Украине задумал уйти в отставку

20 ноября 2025, 00:13

Reuters: Спецпосланник США по Украине Келлог собрался уйти в отставку в январе

Фото: iStock/rarrarorro

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог собирается покинуть свой пост в январе 2026 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.