Выяснилось, что спецпосланник Трампа по Украине задумал уйти в отставку
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог собирается покинуть свой пост в январе 2026 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.
Уточняется, что Келлог лично заявил партнерам о своих планах покинуть администрацию США. Его уход станет неприятной новостью для Украины, поскольку Киев потеряет ключевого союзника в Белом доме.
Напомним, что в конце января этого года американский лидер Трамп поручал Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней, однако выполнить эту задачу оказалось непросто.
Ранее сообщалось, что Киев получил «сигналы» от США относительно возможных условий прекращения конфликта на Украине.
Вашингтон на протяжении последних месяцев тайно разрабатывает дорожную карту по прекращению войны, консультируясь с Москвой и другими ключевыми сторонами.
