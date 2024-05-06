В ГД внесли проект о лишении приобретенного гражданства за нарушение присяги

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КПРФ внесла в Госдуму проект, по которому предлагается лишать приобретенного гражданства при нарушении лицом присяги гражданина Российской Федерации. Об этом сообщается в думской электронной базе.
Отмечается, что проект не будет распространяться на тех, кто приобрел гражданство РФ и постоянно проживает в новых субъектах России.
Представители компартии Сергей Обухов и Михаил Матвеев предложили прекращать гражданство РФ не по рождению в случае нарушения его приобретателями присяги.
Новые граждане России, давая клятву, обещают соблюдать Конституцию и законы страны. Они обязуются сохранять верность РФ.
Речь идет о тех уроженцах иностранных государств, которые после присяги не исполняют обязанности гражданина. Они нарушают законы. И уклоняются от воинской службы.
Ранее сообщалось, что проект закона об упрощенной процедуре передачи конфискованного оружия в зону СВО будет внесен в Госдуму. Об этом рассказал председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова