В Германии рассказали об отчаянных попытках помочь ВСУ

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Германия прибегает к отчаянным мерам, чтобы отыскать боеприпасы для Вооруженных сил Украины. Об этом информирует немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на главу специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерала Кристиана Фройдинга.
«Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру», — заявил он.Фройдинг также отметил, что артиллерийские и зенитные боеприпасы «не представлены в изобилии на полках магазинов».
Ранее стало известно, что Германия и Испания сотрудничают по делу о возможном убийстве лётчика Максима Кузьминова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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