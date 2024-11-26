В Германии создадут приложение для поиска бункеров, где смогут укрыться граждане

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Министерство внутренних дел Германии составляет список бункеров, которые могут использоваться как убежища для гражданских лиц, сообщает The Guardian.
В перечень войдут станции метро, автостоянки, государственные здания и частные объекты. Для быстрого поиска укрытий будет разработано специальное мобильное приложение.
На территории Германии уже насчитывается 579 бункеров, способных вместить около 500 тысяч человек. В стране, где проживает 84 миллиона граждан, эта инфраструктура станет частью системы защиты на случай чрезвычайных ситуаций.
Ранее Министерство обороны Германии подтвердило наличие плана действий на случай военного конфликта. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что бундесвер подготовил секретный «Оперативный план Германии», объемом около 1000 страниц. В нем содержатся меры по обороне и сдерживанию России, а также список инфраструктурных объектов, нуждающихся в особой защите.
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На территории Германии уже насчитывается 579 бункеров, способных вместить около 500 тысяч человек. В стране, где проживает 84 миллиона граждан, эта инфраструктура станет частью системы защиты на случай чрезвычайных ситуаций.
Ранее Министерство обороны Германии подтвердило наличие плана действий на случай военного конфликта. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что бундесвер подготовил секретный «Оперативный план Германии», объемом около 1000 страниц. В нем содержатся меры по обороне и сдерживанию России, а также список инфраструктурных объектов, нуждающихся в особой защите.
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Мария Моисеева