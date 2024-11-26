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В Германии создадут приложение для поиска бункеров, где смогут укрыться граждане

МВД Германии подготовит список бункеров для гражданских лиц на случай войны
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Министерство внутренних дел Германии составляет список бункеров, которые могут использоваться как убежища для гражданских лиц, сообщает The Guardian.
В перечень войдут станции метро, автостоянки, государственные здания и частные объекты. Для быстрого поиска укрытий будет разработано специальное мобильное приложение.

На территории Германии уже насчитывается 579 бункеров, способных вместить около 500 тысяч человек. В стране, где проживает 84 миллиона граждан, эта инфраструктура станет частью системы защиты на случай чрезвычайных ситуаций.



Ранее Министерство обороны Германии подтвердило наличие плана действий на случай военного конфликта. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что бундесвер подготовил секретный «Оперативный план Германии», объемом около 1000 страниц. В нем содержатся меры по обороне и сдерживанию России, а также список инфраструктурных объектов, нуждающихся в особой защите.

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Лондон отреагировал на успехи «Орешника» усилением пропаганды
Посольство РФ: Британия усилила антироссийскую кампанию после успехов армии РФ
26 ноября 2024, 01:38

Фото: iStock/ Old Town Tourist

Эффективность российского вооружения, продемонстрированная в ходе специальной военной операции, вызвала заметную реакцию в Британии, передает РИА Новости. Посольство России в Лондоне заявило, что осознание провала «украинского проекта» побудило британское руководство усилить антироссийскую пропаганду.
Как отмечают в дипмиссии, Лондон изначально рассчитывал на стратегическое поражение России чужими руками, но столкнулся с неудачей своих планов.

Особенно острую реакцию вызвал успешный удар российской армии по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, производящему ракетную технику. В ходе операции была впервые применена баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в гиперзвуковом безъядерном исполнении. Минобороны РФ подтвердило, что все боевые блоки достигли цели.

В посольстве также отметили, что британские СМИ усилили антироссийскую риторику, запуская абсурдные пропагандистские сюжеты. Это стало ответом на заявления президента Владимира Путина о ходе СВО и испытаниях новейшего вооружения.

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США занялись оценкой ущерба от использования «Орешника»
Пентагон: ущерб от российской ракеты «Орешник» пока не оценен
26 ноября 2024, 00:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Пентагон пока не оценил ущерб от использования российской ракетной системы средней дальности «Орешник», заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх.
«Мы еще изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить. Но как только что-то появится, мы предоставим информацию», — отметила Сингх в комментарии для журналистов в распространенном сообщении пресс-службы американского военного ведомства.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что 19 ноября Украина атаковала объекты в Курской и Брянской областях, используя американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. В ответ Россия нанесла удар по крупному промышленному объекту в Днепропетровске, связанному с производством вооружений.

Во время этой атаки также были проведены испытания российской системы «Орешник» с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты в безъядерной модификации.

Испытание новой ракетной системы стало частью комбинированного удара, который, по словам Путина, был ответом на использование западного дальнобойного вооружения против России.

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Штаб Трампа высказался о прекращении дел против него
В штабе Трампа назвали прекращение дел против него «победой для законности»
25 ноября 2024, 23:49

Фото: iStock/YayaErnst

Штаб избранного президента США Дональда Трампа назвал прекращение уголовных дел против него победой законности, передает РИА Новости.
«Сегодняшнее решение министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против президента Трампа, и является большой победой для законности», — сообщается в заявлении директора по коммуникациям Стивена Чанга.
Спецпрокурор Джек Смит ранее попросил суд прекратить одно из дел против Трампа. Речь идет о деле, связанном с вмешательством в выборы 2020 года и штурмом Капитолия в январе 2021 года. Смит сослался на позицию минюста, согласно которой привлекать действующих президентов к уголовной ответственности нельзя, и этот принцип должен распространяться и на избранного президента до его инаугурации.

Трамп стал первым избранным президентом, против которого были возбуждены уголовные дела, а присяжные даже вынесли обвинительный вердикт. Против него велись четыре расследования, два из которых находились в компетенции офиса спецпрокурора, а еще два — в юрисдикции правоохранителей штатов.

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Драка и свистки: заседание парламента Сербии превратилось в потасовку
В парламенте Сербии передрались депутаты оппозиции и правящей партии
25 ноября 2024, 23:00

Фото: iStock/rarrarorro

В сербском парламенте произошла потасовка между депутатами оппозиции и правящей коалиции, которую возглавляет Сербская прогрессивная партия (СПП). Трансляция инцидента велась на сайте законодательного собрания.
На заседании в понедельник планировалось обсуждение бюджета на 2025 год.

Однако сразу после утверждения повестки оппозиционные депутаты поднялись с мест, призывая к отставке правительства. Они обвинили власти в гибели 15 человек при обрушении козырька вокзала в Нови-Саде, произошедшем в начале ноября, и развернули плакаты с надписью «Коррупция убивает». В ответ депутаты правящей коалиции вышли с плакатами «Коррупция - ваше среднее имя».

Председатель парламента Ана Брнабич попыталась восстановить порядок, призывая депутатов вернуться на свои места. Она назвала происходящее позором для парламента и оскорблением памяти жертв трагедии. Несмотря на это, оппозиция продолжила использовать свистки и вувузелы, создавая шум в зале.

Перед президиумом разгорелась потасовка: толкания, обливания водой, а на балконе женщины-депутаты сцепились за волосы, препятствуя вывешиванию плаката с надписью «Желтые (оскорбительное прозвище оппозиции в Сербии) воры хотят войны, а Сербия — работы».

Спикер парламента и служба безопасности пытались восстановить порядок без применения силы, чтобы продолжить заседание.

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#партия
#коррупция
#сербия
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Маск считает, что американские истребители F-35 не оправдали ожиданий
25 ноября 2024, 22:00

Фото: iStock/ Trevor Howard Jones

Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X заявил, что американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований — они сделали их дорогими и неэффективными.
«Проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу», — обратил внимание американский миллиардер.

По данной причине истребитель стал дорогим и сложным универсалом, при этом не выделяющимся выдающимися характеристиками, отметил предприниматель.

Накануне власти Соединённых Штатов Америки одобрили производство истребителей F-35, которые обладают множеством недостатков. Исходя из рассекреченной версии отчёта об эксплуатационных испытаниях истребителей, существует огромное количество ссылок на несоответствие истребителей требованиям о надежности, скрытности, точности и пригодности для ремонта.

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#производство
#предприниматель
#истребитель
#илон маск
#сша
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Захарова: в НАТО не дочитали доктрину, исходя из слов главы комитета
25 ноября 2024, 20:39

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости прокомментировала слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра об ударах по России, допустив, что в альянсе не дочитали обновленную ядерную российскую доктрину.
«Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», — обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ранее глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр заявил, что в НАТО идёт обсуждение нанесения высокоточных превентивных ударов по территории России на случай военного конфликта. Офицер подчеркнул, что альянс поменял своё отношение к стратегии обороны.

Адмирал добавил, что членам Североатлантического блока нужно активнее инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов. Роб Бауэр отметил, что НАТО нужна комбинация высокоточных ударов, которые выводят из строя системы, использующиеся для нападения.

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#россия
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Лидеры СДПГ единогласно выдвинули кандидатуру Шольца на пост канцлера
25 ноября 2024, 20:30

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Правление социал-демократической партии (СДПГ) Германии приняло единогласное решение выдвинуть кандидатуру нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца на второй срок. Об этом сообщает телеканал N-Tv.
Ранее издание Bild писало о том, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отказался участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в канцлеры от СДПГ. В прошлый вторник издание также отмечало, что в партии назревает протест против выдвижения Шольца на второй срок. В свою очередь, канцлер заявлял о намерении баллотироваться вновь.

В последние несколько дней местные СМИ писали о недовольстве кандидатурой Шольца, поскольку, по результатам опросов, самым популярным политиком в стране является Писториус. Он сильно опережает Шольца, как и другого оппонента – Фридриха Мерца, занимающего пост главы Христианско-демократического союза.

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#фрг
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Макрон мог передать записку Лаврову на саммите G20
Политолог Карасев: Макрон мог передать записку Лаврову на саммите G20
25 ноября 2024, 20:01

Фото: iStock/Bet_Noire

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита G20 мог передать главе МИД России Сергею Лаврову записку. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.
Он отметил, что Лавров присутствовал на саммите «Большой двадцатки» 18-19 ноября. В какой-то момент к нему подбежал Макрон, поздоровался и, как предполагает Карасев, передал ему записку в Кремль.

Также политолог отметил, что Россия не пребывает в состоянии дипломатической изоляции, что подтверждается участием страны в международных мероприятиях и поддержкой других государств.

С 18 по 19 ноября прошёл саммит G20 в Бразилии. В ходе совместного фотографирования Макрон, стоявший ниже, поднялся на верхний ярус, и с широкой улыбкой протянул Лаврову руку. Российский министр ответил на жест, после чего они обменялись несколькими фразами.

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#франция
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#украина
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Владислав Мурашов проверил готовность к зимнему сезону в Ленинском округе
25 ноября 2024, 19:42

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

Заместитель Председателя Правительства Московской области, министр региона по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов посетил с рабочим визитом Ленинский городской округ. В поездке его сопровождал глава муниципального образования Станислав Каторов.
Вместе они проанализировали организацию вывоза отходов из контейнеров у многоэтажных домов, а также уборки дворовых территорий в предстоящий зимний сезон, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Глава округа, рассказал представителям министерства о текущей обстановке с парковкой на придомовых территориях и состоянии контейнерных площадок. Также генеральный директор Каширского регионального оператора поделился новыми методами, применяемыми для утилизации отходов в Ленинском округе.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

«Продолжаем лично посещать муниципалитеты. Сегодня обсудили с главой и представителями регионального оператора вопросы устранения нарушений в части вывоза ТКО, уборки снега, а также меры борьбы с запаркованностью. Основная точка роста — отказ от сторонних возчиков в пользу регионального оператора для обеспечения прозрачности маршрута ТКО. Видим также эффективную работу искусственного интеллекта в этом вопросе — с начала года камеры системы «Безопасный регион» вынесли порядка 100 постановлений о ненадлежащей парковке у КП. Более 170 постановлений вынесено с помощью «Народного инспектора», — сказал Владислав Мурашов.

В пресс-службе округа добавили, что в ходе визита представителей областного правительства была осмотрена коммунальная техника в муниципальном бюджетном учреждении «Благоустройство», которое занимается чисткой общественных мест, дворовых площадок, парков и скверов. На балансе учреждения свыше 110 специальных автомобилей, из которых 10 были приобретены Министерством в 2024 году. Во время инспекции шел сильный снегопад, что позволило проверяющим на практике оценить эффективность уборки снега в дворах и проездах.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

«По итогам проверки со стороны министерства были даны соответствующие рекомендации как Ленинскому округу более чётко и грамотно отработать зимний период», — отметила заместитель главы городского округа Татьяна Калямина.

Она также отметила, что Ленинский городской округ участвует в программе по модернизации контейнерных площадок, которая рассчитана на два года — 2024 и 2025. В текущем году в муниципалитете отремонтировали 33 площадки, ещё 25 планируют обновить в следующем году.

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