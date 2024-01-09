В Германии заявили о начале переговоров РФ и Запада по Украине в 2024 году

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Депутат бундестага Маттиас Моосдорф заявил, что в 2024 году могут начаться переговоры России и западных стран по вопросу урегулированию украинского конфликта, особенно если новым президентом США станет Дональд Трамп. Об этом пишут «Известия».
«Я этого ожидаю. Хаосу придет конец — самое позднее после победы Дональда Трампа в США. Его победа может стать положительным моментом. У Джо Байдена и его коррумпированных стратегов руки по локоть в крови. Людям во всем мире это надоело», — цитирует издание слова собеседника.
Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. Ряд экспертов допускает победу Дональда Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии.
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