В Германии заявили возможности найти решение по Украине

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Победивший на выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп и президент России Владимир Путин смогут договориться о нейтралитете Украины после недолгих переговоров. Такое мнение высказал член комитета по делам ЕС, депутат бундестага Германии Райнер Ротфус, передает РИА Новости.
«После недолгих переговоров они могли бы договориться о том, от чего отказался Байден – гарантий нейтральности Украины. Не на 20 лет, а навсегда», – подчеркнул политик.
Ротфус предложил включить Евразию в новую структуру безопасности, оставив в стороне США. В то же время он добавил, что Дональд Трамп не может в одиночку положить конец конфликту.
Ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гоетемюллер заявила, что Россия может пойти как минимум на три уступки Дональду Трампу, победившему на президентских выборах в США. В частности, предложение Российской Федерации разрешить вступление Украины в НАТО со стороны США, которое будет «отложено на неопределенный срок», могло бы стать уступкой.
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Александр Климов