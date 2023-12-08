В Серпухове готовы к выборам в Совет депутатов

Новый сериал режиссёра Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал популярен не только в России, н и на Украине. Причём настолько, что министерство культуры и информационной политики Незалежной всерьёз обеспокоилось угрозой идеологического воздействия этой очередной киноподелки на неокрепшие умы юных хлопцев.