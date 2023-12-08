В Серпухове готовы к выборам в Совет депутатов

Фото: Мособлизбирком
Городской округ Серпухов готов к выборам депутатов Совета депутатов муниципалитета. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома, сотрудники аппарата которого провели выборочный объезд участковых избирательных комиссий.
«Сотрудники регионального избиркома оценили готовность муниципалитета к предстоящим двум дням голосования. Они проверили оформление информационных стендов; места работы наблюдателей на избирательных участках; наличие информационных материалов и других документов, необходимых для работы участковых избирательных комиссий», – говорится в сообщении.Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Серпухов будут проходить 9 и 10 декабря. Период выдвижения кандидатов завершился 25 октября. Всего замещению подлежат 30 мандатов.
Читайте также:
В Подмосковье стартовало информирование избирателей о выборах президента
Игорь Брынцалов назвал историческим решение Путина пойти на новый президентский срок
Каторов покинул пост главы Реутова и временно возглавил Ленинский городской округ
Лора Луганская