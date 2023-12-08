В Подмосковье стартовало информирование избирателей о выборах президента

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В Московской области стартовала информационно-разъяснительная кампания по выборам президента России 2024 года. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.
«С сегодняшнего дня на территории Подмосковья начался первый этап информирования избирателей о выборах президента России, назначенных на 17 марта 2024 года. Информационные материалы размещаются во всех муниципальных образованиях региона на более чем 2 тыс поверхностей: билбордах, ситибордах, цифровых наружных экранах, медиафасадах, экранах в автобусах и на других объектах», – говорится в сообщении.Всю подробную информацию о ходе кампании можно узнать на ресурсах Центризбиркома России и на канале Мособлизбиркома.
Позже президент России Владимир Путин объявил о своём решении выдвигаться на новый президентский срок.
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