В Госдепе назвали главное условие для вступления Украины в НАТО

Фото: istock / Michele Ursi
Украина сможет вступить в НАТО только после завершения нынешнего конфликта. С таким заявленным выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга.
«В конечном итоге этот процесс (вступление Украины в НАТО — прим. ред.) будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта», — заявил Миллер.Он также отметил, что в Североатлантическом альянсе ведутся переговоры по Украине.
До этого постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс примет Украину в блок, «когда придет время», только при согласии всех союзников и после окончания боевых действий.
Ранее посол Украины в Турции заявил, что Киев не настаивает на членстве в НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно об «охоте» в ЕС за наблюдавшими выборы в РФ политиками
Казачий атаман Долуда поделился, как крымчане восприняли референдум 2014 года
В Австрии заявили, что многие страны не разделяют позицию Запада по Украине
Алина Юрчак