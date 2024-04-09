В Госдепе назвали главное условие для вступления Украины в НАТО

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о том, что в Евросоюзе развёрнута масштабная кампания по преследованию политических деятелей, участвующих в наблюдении за выборами президента России.