В Госдепе США заявили о намерении возобновить ядерные испытания
США готовы вернуться к проведению ядерных испытаний на равной основе. Об этом заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
Выступая в ходе дискуссии на площадке аналитического центра Института Хадсона, представитель ведомства отметил, что сам президент США Дональд Трамп сказал о намерении страны вернуться к ядерным испытаниям. Однако это не означает проведение масштабных учений с многомегатонными взрывами.
Ранее стало известно, что США предоставят Украине оружия на 15 миллиардов долларов. Это будет сделано в рамках программы закупок Североатлантического альянса.
Читайте также: