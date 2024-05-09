В Госдепе заявили, что не готовы объявить о решениях по российским активам

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Соединенные Штаты не готовы объявлять какие-либо решения по конфискации суверенных активов Российской Федерации, несмотря на принятый закон, который дает американскому президенту Джо Байдену соответствующие полномочия. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.
«У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать», — заявил Миллер журналистам на брифинге.Он добавил, что США продолжают работать с европейскими партнерами для обеспечения дальнейшей заморозки российских активов для использования в пользу Украины.
Ранее была названа прибыль от замороженных российских активов в Euroclear. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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