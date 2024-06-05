Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что заявление офиса Владимира Зеленского об отсутствии «красных линий» в конфликте на Украине является явкой с повинной. Об этом пишет РИА Новости.
«По сути офис Зеленского озвучил явку с повинной. Красных или багровых линий для Киева давным-давно не существует. Красной линией в истории стран СНГ стал майдан в 2014 году на Украине», — сказал он журналистам.
Белик отметил, что именно с этого момента были отброшены в сторону международное право и договоренности.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что все «красные линии» в конфликте на Украине стерты и началась его явная эскалация.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российский офицер спрогнозировал следующий шаг Украины в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова