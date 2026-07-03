В Госдуме отреагировали на идею Британии запретить «Машу и Медведя»

03 июля 2026, 16:29

Депутат Драпеко назвала дуростью идею Британии запретить «Машу и Медведя»

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Депутат Госдумы Елена Драпеко раскритиковала идею запретить российский мультсериал «Маша и Медведь» в Великобритании. Ее слова приводит издание NEWS.ru.





Парламентарий отметила, что подобные инициативы выглядят абсурдно и демонстрируют недальновидность их авторов. Она добавила, что мультсериал создавался не для влияния на британцев, а для радости детей.

«Думаю, в Британии дураки, что хотят запретить «Машу и Медведя». А если бы еще Луну и Солнце запретили, чтобы не светили? СССР — это история. Можно на карте заклеить нас скотчем, чтобы не было видно, но мы от этого не исчезнем. Так же из истории мира не пропадет Советский Союз, а наши мультфильмы все равно останутся одними из лучших на земле <…> «Маша и Медведь» создавался для внутреннего потребления. А то, что миру интересен этот мультфильм, мы очень рады», — заявила Драпеко.