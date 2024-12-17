В Госдуме ответили на обсуждение применения ядерного оружия в США

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Обсуждение в Соединенных Штатах ядерного оружия говорит о неминуемом крахе цивилизации, считает в беседе с изданием «Лента.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«То, что они говорят, означает, что неминуем крах цивилизации. Надо больше думать об этом», — сказал парламентарий.По мнению собеседника, должно быть сделано все, чтобы начали работать соглашения о неприменении и сокращении ядерных вооружений.
Перед этим издание New York Times провело опрос, по результатам которого ряд конгрессменов США поддержал идею о том, что президент может пользоваться ядерным оружием без учета мнения конгресса в случае нападения со стороны иностранного государства.
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