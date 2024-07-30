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Действия главы МИД ФРГ Анналены Бербок способствуют увеличению напряженности в Европе и во всем мире. Так в беседе с журналистами «Ленты.ру» ответил депутат Госдумы Алексей Чепа на опасения руководителя германского внешнеполитического ведомства в появлении ВС РФ у границ Польши и ФРГ.
«То, что делает Бербок, то, что предлагают некоторые другие политики, — все это ведет к эскалации напряженности в Европе и в мире. Угроза катастрофы сильно растет там», — прокомментировал парламентарий.
Ранее Анналена Бербок заявляла о необходимости Берлина защищать Украину, поскольку, если та лишится помощи, это якобы создаст риск для безопасности Европы.
Недружественные к РФ страны стали помогать киевскому режиму на фоне спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов