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В Госдуме заявили, что спецэффекты Спилберга не спасут Байдена

Депутат Шеремет: Байдена на выборах не спасут спецэффекты Спилберга
28 апреля 2024, 19:49
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Спецэффекты американского режиссёра Стивена Спилберга не помогут президенту США Джо Байдену на выборах. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Ранее телеканал NSC News сообщил, что Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией Байдена и помогает ей в разработке стратегии для запланированного на август национального съезда Демократической партии.

По словам Шеремета, Байден уже вошёл в историю как «кровавый президент», который спровоцировал военные конфликты в некоторых регионах мира.



Депутат добавил, что сейчас Байден напоминает механическую куклу из американского блокбастера, которой управляют военные корпорации.

Шеремет предложил для существенной экономии средств задействовать в избирательной кампании Байдена иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Он тоже вряд ли поможет, но мировому сообществу будет очень занятно наблюдать за его новыми трюками.

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#сша
Зеленский сообщил о переговорах с США об объёмах поддержки на 10 лет вперёд
Зеленский: Украина и США ведут переговоры об объёмах поддержки на 10 лет вперёд
28 апреля 2024, 20:26

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина и США в рамках сотрудничества в сфере безопасности ведут переговоры об объёмах военной, финансовой и иной поддержки Киева на последующие 10 лет. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
По его словам, представители двух стран работают над текстом двустороннего соглашения о безопасности. В ходе этой работы планируется зафиксировать уровни поддержки на текущий год и на 10 лет вперёд.

Отмечается, что в это соглашение входит военная, финансовая и политическая поддержка, а также совместное производство вооружения.

Зеленский заявил, что цель Киева – сделать соглашение с Соединёнными Штатами самым сильным по сравнению с подобными документами, которые Украина уже подписывала ранее или собирается подписать в будущем с другими союзниками.

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Мизулина обратилась в МВД по поводу украинского студента МГУ, помогавшего ВСУ
28 апреля 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина направила в МВД материалы по делу об украинском студенте МГУ, который собирал в интернете деньги для ВСУ и распространял информацию националистического характера. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что уроженца Одессы, гражданина Украины Сергея Гулько задержали в Москве. Он предпринимал попытки сбора средств на нужды ВСУ, размещал националистическую информацию, включая призывы к национальной розни и ударам по Москве. Позднее ему пришло уведомление о сокращении срока пребывания в России – в течение ближайших трёх дней он должен покинуть страну.

Мизулина сообщила, что однокурсники украинца уже обращались с жалобами на его публикации. В связи с этим были направлены соответствующие материалы в МВД.

Также глава «Лиги безопасного интернета» опубликовала посты, которые, предположительно, размещал студент в своих соцсетях. На них видны ссылки для пожертвований на нужды ВСУ.

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В США заявили о применении Китаем стратегии «лягушки в кипятке»
Адмирал США Акилино: агрессия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе растёт
28 апреля 2024, 17:42

Фото: iStock/WD Stuart

Китай наращивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM) адмирал Джон Акилино в беседе с Financial Times.
По его словам, действия китайских властей становятся всё более агрессивными, что несёт за собой серьёзную опасность.

В настоящее время Китай применяет тактику «лягушки в кипятке». Иными словами, он наращивает напряжённость в регионе постепенно, поэтому другие страны недооценивают нарастающую опасность.

Акилино подчеркнул, что действия Пекина выходят за рамки международных правовых норм, поэтому о них следует говорить постоянно и принимать необходимые меры.

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#сша
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#опасность
#военные
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Армения не пытается подорвать интересы России, заявил посол от Еревана в ЕС
Посол Армении в ЕС назвал подрыв интересов РФ на Кавказе самоубийственным шагом
28 апреля 2024, 16:42

Фото: iStock/alexis84

Армения исторически имеет много связей с Россией, поэтому возможные попытки подорвать российские интересы на Южном Кавказе являются «самоубийственным шагом». Такое мнение выразил посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян, слова которого приводит издание Politico.
Он подчеркнул, что укрепление отношений Армении и Евросоюза не представляет никакой угрозы для России. По его словам, отношения между Арменией и ЕС основаны на армянских национальных интересах, которые в настоящее время требуют сотрудничества с блоком и всеми его странами-членами. При этом такая позиция не исключает поддержания хороших отношений с Россией.

Также Балаян отметил, что не следует рассматривать как «поворот к Западу» за счёт России активные усилия Армении избежать нарушения западных антироссийских санкций.

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#армения
#россия
#евросоюз
#политика
#сотрудничество
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Песков о заявлении Польши о ядерном оружии: всегда пытаются быть впереди телеги
28 апреля 2024, 15:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша всегда пытается «быть впереди телеги». Так Песков прокомментировал слова президента страны Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие. Об этом пресс-секретарь сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков выразил мнение, что заявления польского лидера вызвали страх в Штатах и в ряде других европейских столиц. Представитель Кремля добавил, что из-за своей боязни страны поспешили сообщить, что у них такие планы отсутствуют.

Песков заключил, что такие заявления про ядерное оружие в полной мере «демонстрируют ход мысли» властей европейских государств.

Напомним, ранее президент республики Анджей Дуда рассказал, что если союзники по НАТО решат разместить ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing в том числе на территории Польши, то руководство страны к этому готово. По словам Дуды, это необходимо для укрепления безопасности восточного фланга Альянса.

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«Специфический президент»: Песков сделал громкое заявление о Зеленском
Песков прозвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
28 апреля 2024, 14:51

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал главу Украины Владимира Зеленского «специфическим президентом специфического режима». Фрагмент интервью представителя Кремля в своём Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Отмечается, что такое заявление Песков сделал на просьбу журналиста высказаться о словам Зеленского, назвавшего поставки вооружения Киеву хорошей сделкой, которая позволит украинцам воевать.

Песков подчеркнул, что в скором времени многие, включая Украину, поставят под сомнение легитимность Зеленского. Это произойдёт в любом случае, особенно при оценке ситуации с юридической точки зрения. В связи с этим, украинскому президенту придётся найти аргументы в своё оправдание.

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#дмитрий песков
#россия
#украина
#политика
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Украина запретила Польше продолжать соцвыплаты украинским мужчинам
МИД Польши: Киев попросил Варшаву не продолжать соцвыплаты украинским мужчинам
28 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Власти Украины попросили Польшу не продолжать социальные выплаты украинским мужчинам. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Отмечается, что украинская сторона подготовит справки для своих граждан о состоянии на учёте в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

Власти страны потребовали, чтобы гражданам Украины, не имеющим такие справки, отказывали в выплате социальных пособий за пределами страны.

Ранее сообщалось, что порядка 300 украинцев не смогли получить новые паспорта в паспортном пункте в Варшаве. Отмечается, что там можно было получить только разрешение на выезд. При этом точная причина не названа. То ли это были технические проблемы, то ли решение властей Украины.

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#польша
#политика
#гражданство
#военком
#выплаты
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Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчёмной структурой
28 апреля 2024, 14:23

Фото: сайт Кремля

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — это пустая и никчемная структура. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Матвиенко, комментируя резолюцию ПАСЕ о деколонизации РФ, отметила, что Парламентская ассамблея Совета Европы является абсолютно русофобской. По ее словам, именно европейские государства были колонизаторами не только Африканского континента, но и многих других стран.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что СССР в те времена поддерживал освободительное движение стран, которые стремились к суверенитету. Матвиенко заключила, что в мечтах Запада уже давно есть цель развалить Россию, чтобы «потом прийти и колонизировать» государство.

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#сша
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Песков желающим присвоить активы России: в стране тоже есть западные деньги
28 апреля 2024, 13:33

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги. Слова Пескова публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря, РФ намерена бессрочно судиться с Западом в случае конфискации активов Москвы. Песков добавил, что если это все-таки произойдет, то инвесторы перестанут доверять западным государствам.

Он заключил, что надежность исчезает за одну ночь, а восстанавливается — долгие годы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские активы должны остаться нетронутыми, поскольку в противном случае Запад получит жёсткий ответ на своё «воровство». По её мнению, многие западные политики уже поняли это, но, судя по таким заявлениям, далеко не все.

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ. По словам министра, в России имеется достаточное количество активов, которые заморожены в нашей стране и находятся на так называемых счетах «С».

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