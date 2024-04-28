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Спецэффекты американского режиссёра Стивена Спилберга не помогут президенту США Джо Байдену на выборах. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Ранее телеканал NSC News сообщил, что Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией Байдена и помогает ей в разработке стратегии для запланированного на август национального съезда Демократической партии.
По словам Шеремета, Байден уже вошёл в историю как «кровавый президент», который спровоцировал военные конфликты в некоторых регионах мира.
Депутат добавил, что сейчас Байден напоминает механическую куклу из американского блокбастера, которой управляют военные корпорации.
Шеремет предложил для существенной экономии средств задействовать в избирательной кампании Байдена иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Он тоже вряд ли поможет, но мировому сообществу будет очень занятно наблюдать за его новыми трюками.
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По словам Шеремета, Байден уже вошёл в историю как «кровавый президент», который спровоцировал военные конфликты в некоторых регионах мира.
Депутат добавил, что сейчас Байден напоминает механическую куклу из американского блокбастера, которой управляют военные корпорации.
Шеремет предложил для существенной экономии средств задействовать в избирательной кампании Байдена иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Он тоже вряд ли поможет, но мировому сообществу будет очень занятно наблюдать за его новыми трюками.
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Анастасия Чинкова