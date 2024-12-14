В Грузии пройдут выборы президента страны с единственным кандидатом

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В Грузии начались президентские выборы, впервые в истории страны лидера государства избирает не народ, а избирательная коллегия в здании парламента. Трансляция проходит в прямом эфире законодательного органа.
Уточняется, что нового лидера страны избирает коллегия из 300 парламентариев и депутатов различного уровня. Выборы в первом же туре выигрывает кандидат, который наберет большинство голосов.
Единственным кандидатом является выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта», экс-футболист Михаил Кавелашвили. Инаугурация нового президента Грузии назначена на воскресенье, 29 декабря 2024 года.
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