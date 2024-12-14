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В Грузии пройдут выборы президента страны с единственным кандидатом

В Грузии начались президентские выборы с участием избирательной коллегии
Фото: iStock/Denis Kabanov

Фото: iStock/Denis Kabanov

В Грузии начались президентские выборы, впервые в истории страны лидера государства избирает не народ, а избирательная коллегия в здании парламента. Трансляция проходит в прямом эфире законодательного органа.


Уточняется, что нового лидера страны избирает коллегия из 300 парламентариев и депутатов различного уровня. Выборы в первом же туре выигрывает кандидат, который наберет большинство голосов.

Единственным кандидатом является выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта», экс-футболист Михаил Кавелашвили. Инаугурация нового президента Грузии назначена на воскресенье, 29 декабря 2024 года.

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#футболист
Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа
Сийярто: Венгрия и Болгария нашли решение вопроса оплаты транзита газа из России
14 декабря 2024, 07:44

Фото: iStock/NiseriN

Венгрия и Болгария нашли законное финансовое решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.
При этом венгерский политик не раскрыл, как именно государства намерены осуществлять платежи. Сийярто пояснил, что Венгрия получает российский газ через газопровод «Турецкий поток», который идет транзитом через Болгарию.

Утверждается, что за текущий год объем поставок газа превысил семь миллиардов кубометров.

Венгерские платежи за газ проходили через Газпромбанк, а Болгария через него же получала деньги за транзит газа. Но в ноябре Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Газпромбанка.

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Трамп предложил сбивать загадочные дроны над США
Трамп призвал сбивать неопознанные беспилотники над Нью-Джерси и Нью-Йорком
14 декабря 2024, 05:04

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп предложил сбивать неопознанные дроны, которые были замечены в небе над Нью-Джерси и Нью-Йорком, если власти не предоставят подробную информацию о них.
«Загадочные дроны появляются по всей стране. Может ли такое происходить при неведении нашего правительства? Я так не думаю. Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Как сообщил ранее телеканал ABC, загадочные дроны, значительно превосходящие размеры стандартных любительских аппаратов, видели рядом с объектами особой важности, включая военный объект «Арсенал Пикатинни» и гольф-клуб Трампа в Бедминстере.

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что Министерство внутренней безопасности и ФБР уже занимаются расследованием.

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В Турции объявили о готовности сбивать израильские самолеты в Сирии
Yeni Şafak: Турция готова сбивать самолёты Израиля в Сирии
14 декабря 2024, 04:45

Фото: iStock/naumoid

Турция готова применить свои системы ПВО и истребители для уничтожения израильских самолётов в случае ударов со стороны Израиля в поддержку курдских подразделений. Об этом сообщает издание Yeni Şafak в своём Telegram-канале.
По информации источника издания, Анкара получила данные о том, что курдские формирования обратились к Израилю за военной поддержкой против протурецких группировок. Турция предупредила Тель-Авив о серьёзных последствиях подобных действий, подчеркнув готовность к жёстким мерам.

Отмечается, что ранее Израиль не наносил ударов по протурецким силам, однако обострение ситуации может привести к прямой конфронтации между странами.

12 декабря сообщалось, что ООН направила дополнительные силы в Сирию.

В ночь с 13 на 14 декабря стало известно, что США готовят полные санкции против NIS.

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#telegram
#истребители
#пво
#сирия
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«Плевок на мир»: в Швейцарии возмутились нападению Femen на памятник ​в Женеве
​Нападение украинок на памятник в Женеве в Швейцарии назвали «абсолютным позором»
14 декабря 2024, 03:46

Фото: iStock/InnaFelker

Перед штаб-квартирой ООН в Женеве произошло провокационное нападение: две активистки украинского движения Femen с бензопилами повредили памятник «Сломанный стул». Официальный представитель молодёжного крыла крупнейшей швейцарской партии «Демократический союз центра» Энзо Малорджо назвал в соцсети X это событие позором и провокацией против мира.
«Ваш (речь о представительницах Femen) поступок — это абсолютный позор, плевок на мир и человечество. Искалечив «сломанный стул», универсальный символ борьбы с противопехотными минами, вы перешли границы подлости. Этот памятник олицетворяет десятилетия дипломатической борьбы, спасенные жизни и человеческое достоинство. Ваши бензопилы не просто рубили дрова, они выдавали вашу собственную низость и бессмысленность ваших действий», — написал Энзо Малорджо.
Акция нападавших была направлена против позиции ООН по ситуации на Украине. Женщины были задержаны.

Ранее «Радио 1» отдельно писало об этом инциденте. Подробнее о том, как полуобнажённые участницы движения Femen повредили памятник в Женеве читайте в нашем материале.

Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил в своем Telegram-канале, что инцидент не добавит Украине положительного имиджа в Европе. Он также сказал, что ряд стран Европы начали принимать меры ужесточения законодательства в отношении предоставления ВНЖ для украинских беженцев.

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#мир
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#украина
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Стало известно о секретной жизни семьи Асада в «тихой роскоши»
WP: Башар Асад жил «роскошно» и скрывал это от общественности
14 декабря 2024, 02:27

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Будучи президентом Сирии Башар Асад долгое время скрывал свой роскошный образ жизни от общественности, сообщает The Washington Post. Он и его семья стремились не выделяться среди местных жителей, носили скромную одежду и ездили на обычных автомобилях. Но опубликованные видеоматериалы раскрыли другую сторону их жизни.
Согласно статье, озаглавленной «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали», из дома бывшего президента выносились дорогие вещи, включая сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier, а также предметы дизайнерского интерьера.

«Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах у людей», — рассказал многолетний сосед семьи Асада Аммар Махайни.
В гаражах резиденции нашли множество роскошных автомобилей, что также контрастирует с образом «скромной жизни», которую демонстрировала семья Асада.

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#новости
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Стало известно, что США готовят полные санкции против NIS
Вучич: США введут санкции против NIS из-за российской доли в компании
14 декабря 2024, 01:39

Фото: iStock/designer491

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что США планируют ввести санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая на 50% принадлежит «Газпром нефти» и на 6,15% — «Газпрому».
Вучич назвал это решение тяжелым ударом и уточнил, что санкции связаны с российской собственностью в компании. Он пообещал «поговорить с американцами» за те «несколько дней», которые остались до введения санкций.

«Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности», — заявил президент Сербии в эфире TV Informer.
По словам Вучича, ожидается, что с введением санкций Хорватия, оператор Адриатического нефтепровода (JANAF), прекратит транспортировку сырья по нефтепроводу.

NIS является крупнейшей энергетической компанией в регионе и занимается разведкой, добычей, переработкой нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов. Компания владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Сербии — в Панчево и Нови-Саде, а также сетью автозаправочных станций на Балканах.

Ранее сообщалось, что Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты.

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В Грузии извинились за выдвижение Зурабишвили на пост президента

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#вучич
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В Грузии извинились за выдвижение Зурабишвили на пост президента
Мэр Тбилиси Каладзе извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента в 2018 году
14 декабря 2024, 00:25

Фото: iStock/Denis Kabanov

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе извинился перед народом за выдвижение Саломе Зурабишвили в качестве кандидата на пост президента в 2018 году.
«Хочу в первую очередь извиниться перед нашим населением. Я никогда об этом не говорил, но сейчас позволяю себе извиниться перед населением за то, что именно усилиями «Грузинской мечты», оказалась там, где находится сейчас эта женщина, которая с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам», — сказал Каладзе в видеообращении, передает ТАСС.
Его слова стали реакцией на критику Зурабишвили, которая назвала провокацией проведение церемонии зажжения новогодней елки перед зданием парламента 14 декабря, в день президентских выборов.

Ранее «Радио 1» писало о том, как мэрия Тбилиси ставит новогоднюю ель на место сбора оппозиции перед парламентом.

Каладзе отверг обвинения, отметив, что мероприятие, рассчитанное на детей, не имеет ничего общего с провокациями. Он заверил, что безопасность будет обеспечена правоохранительными органами, и ситуация в Тбилиси находится под контролем.

Президентские выборы в Грузии впервые пройдут через коллегию выборщиков, а не путём прямого голосования. Единственный кандидат — Михаил Кавелашвили, представитель правящей партии и бывший футболист. Инаугурация нового президента назначена на 29 декабря.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что в Грузии заявили о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне.

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#грузия
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Президент Аргентины официально стал гражданином Италии
Messaggero: президент Аргентины получил итальянское гражданство перед визитом в Рим
13 декабря 2024, 23:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Аргентины Хавьер Милей получил итальянское гражданство, сообщила газета Messaggero, ссылаясь на правительственные источники.
Официальное объявление ожидается во время его визита в Рим, где он встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и примет участие в мероприятии партии «Братья Италии».

Милей, дед которого эмигрировал из Калабрии в Аргентину в начале XX века, ранее отмечал, что на три четверти является итальянцем. Новый статус подчеркивает его связи с Италией и историческое наследие его семьи.

Ранее «Радио 1» сообщало, что были раскрыты детали побега Асада из Сирии.

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Зурабишвили оценила предстоящие президентские выборы в Грузии
Зурабишвили считает намеченные на субботу президентские выборы в Грузии пародией
13 декабря 2024, 21:17

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, считает запланированные на субботу президентские выборы «пародией», а также нелегитимными.
«Даже не знаю, как назвать это, провокацией или пародией. Наверное, все же это пародия, весь этот нелегитимный процесс», — сказала Зурабишвили в рамках пятничного брифинга.
Кроме того, она дополнила, что будущие выборы главы государства можно назвать «оскорбительными» для грузинских граждан.

Зурабишвили резюмировала, что будет «с народом до конца» и что не собирается покидать президентское кресло даже после истечения полномочий.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на этот счет выразил мнение, что Зурабишвили «придется уступить избранному президенту».

Перед этим стало известно, какие ограничения вводит Вашингтон для Тбилиси.

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#грузия
#выборы
#новости
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