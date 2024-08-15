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Друг командира ВСУ Ишкулова шокирован его участием в атаке на Курскую область

15 августа 2024, 07:11
Фото: istock/Oleksander Bontei

Фото: istock/Oleksander Bontei

Друг детства командира 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий был шокирован информацией об участии Ишкулова во вторжении украинских войск на территорию Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«А то, что сейчас происходит (в Курской области и участие в этом Ишкулова – ред.), для меня самого неожиданно», – отметил Дмитрий.



По его словам, он недоумевает, как можно было пойти на Курскую область. Мужчина пояснил, что в своем детстве они относились к РФ как к старшему брату.

Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира Вооруженных сил Украины Эмиля Ишкулова. Он рассказал, что они учились вместе в одной школе. Общение давно прервалось, поэтому Дмитрий не знает есть у Эмиля семья или нет.

В среду, 14 августа, МО РФ заявило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники. По данным оборонного ведомства, за всё время боёв в Курской области Украина потеряла 2 300 военнослужащих и 37 танков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Это моя Родина»: пленный «азовец*» заявил, что хочет защищать Донбасс и воевать за Россию
Боец Кадраков заявил о желании остаться в родном Донбассе и воевать за РФ
15 августа 2024, 06:55

Фото: istock/Sinenkiy

Пленный военнослужащий украинского нацбата «Азов»*, Станислав Кадраков, сообщил о своем намерении продолжать воевать за Россию. Он объяснил свое решение несколькими причинами.
Он отметил, что Киев не произвел обмен его на протяжении более двух лет, передает РИА Новости. Кадракова призвали на службу в батальон «Азов»* весной 2022 года. Затем при взятии завода «Азовсталь» в Мариуполе он сдался в плен.

«В первую очередь, я уже очень долго жду, пока моя страна обменяет меня, уже два года и четыре месяца прошло», - сказал Станислав Кадраков.
Основной же причиной своего выбора Кадраков назвал привязанность к родным местам.

«Я родился в городе Шахтерск, всю жизнь прожил в Донецке», — заявил он.
Ранее другой пленный боец ВСУ, Сергей Скрябин, рассказал о случаях «дружественного огня», когда украинское командование обстреливало свои же позиции, ставя под угрозу жизнь солдат. Скрябин сообщил о том, что его подразделение почти понесло потери из-за обстрела со стороны другого украинского отряда.

* Запрещенная в России террористическая организация

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ВСУ терпят поражения от авиабомб Су-34 в Курской области
Минобороны: ВСУ в Курской области пострадали от ударов Су-34
15 августа 2024, 06:21

Фото: сайт Минобороны РФ

Министерство обороны России подтвердило, что военная техника и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области были поражены авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
По сообщению ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны, удар по ВСУ был нанесен многофункциональным сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком Су-34 Воздушно-космических сил России. Экипаж успешно вернулся на базу после выполнения задания и получения подтверждения об уничтожении целей.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях, где продолжаются боестолкновения.

Россия продолжает спецоперацию на Украине. Противник напал на Курскую область с утра 6 августа 2024 года. Как ранее сообщали в Минобороны, в указанный район отправили резервы Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того отпор украинским боевикам также дают Росгвардейцы и пограничники.

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Российские десантники уничтожили антенны Starlink ВСУ в Херсонской области
15 августа 2024, 06:12

Фото: istock/Dmitry Belyaev

Ульяновские десантники группировки войск «Днепр» нанесли удар по спутниковым антеннам Starlink и ретрансляторам для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление в пресс-релизе Министерства обороны России, операция была проведена с использованием квадрокоптера, оснащенного боеприпасами. По данным ведомства, антенны и ретрансляторы были обнаружены в полуразрушенных зданиях на правом берегу Днепра.

«После запуска квадрокоптера с прикрепленными к нему боеприпасами, оператор-десантник обнаружил на правом берегу Днепра, в полуразрушенных зданиях, спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для связи с подразделениями и БПЛА украинской армии», — уточнили в МО.
После успешного запуска квадрокоптера, оператор-десантник отметил уничтожение целей, что значительно осложнит связь украинских войск и работу их БПЛА.

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ВСУ признали катастрофическую ситуацию на Купянском направлении
Генштаб ВСУ: напряженная ситуация на Купянском и Северском направлениях
15 августа 2024, 05:25

Фото: Минобороны РФ

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о сложной обстановке на Купянском и Северском направлениях фронта. В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится о том, то ситуация на этих участках остается напряженной и требует постоянного контроля.
На Купянском направлении украинские военные столкнулись с усиленным наступлением российских войск, которые, по данным российской стороны, освобождают дорогу между Купянском и Сватово, передает РИА Новости. Несколько населенных пунктов уже перешли под контроль России, и российские силы медленно, но уверенно продвигаются к Купянску.

Ранее Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области, подтвердил, что российские войска успешно освобождают территорию, укрепляя свои позиции на стратегически важной дороге.

Напомним, что военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил цель операции как «защиту людей, подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», а также проведение «демилитаризации и денацификации Украины» и привлечение к суду военных преступников.

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Боевики ВСУ в немецкой военной форме унизили старика и всех русских в Курской области
RV: ВСУ в немецких касках оскорбили старика и всех русских в Курской области
15 августа 2024, 04:58

Фото: istock/Oleg Elkov

Официальный Telegram-канал издания Русская весна опубликовал шокирующие кадры, на которых украинские боевики в немецких касках оскорбляют пожилого мужчину в Курской области.
На видео видно, как солдаты ВСУ, одетые в каски, стилизованные под немецкие образца 1941 года, подходят к старому человеку и начинают его унижать. Один из бойцов, разговаривая с акцентом, обращается к мужчине: «Иван! Эй, русский Иван! Как жизнь?»

Мужчина, еле говоря, отвечает что-то невнятное, упоминая, что он несколько дней не мог выйти из дома. В ответ он слышит резкие и матерные оскорбления. Один из боевиков продолжает крик.

«Да вы тут все по жизни заблудились! Не туда пошли! Иван, вот он Иван», — заявляет боец и начинает говорить на немецком языке.
Источник в сообщении добавил: «Это должен посмотреть каждый», намекая на подражание украинских националистов фашистам времен Второй мировой войны.

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Зеленский раскрыл, что хочет сделать в Курской области
Верещук: Киев хочет создать «зону безопасности» в Курской области
15 августа 2024, 02:58

Киев предложил создать «зону безопасности» в Курской области для перемещения людей. С такой инициативой выступила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук.
«Создание гуманитарных коридоров — это не только вопрос перемещения людей, но и возможность оказания помощи нуждающимся», — написала Верещук в социальных сетях.
Министр выразила намерение привлечь международные организации для поддержки инициативы. По ее словам, это инициатива направленная на организацию гуманитарных коридоров, которые позволят местным жителям безопасно покинуть регион и направиться либо в другие области РФ, либо на территорию Украины.

Напомним, что 6 августа украинские диверсанты предприняли безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Курской области, после чего начали обстрелы мирного населения. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера. По данным источников, теперь Киев ожидает «масштабного» ответа со стороны Москвы.

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Немецкий военный эксперт раскрыл, какая ошибка приведет к капитуляции Киева
Мазала: поражение ВСУ под Курском может привести к капитуляции Украины
15 августа 2024, 02:51

Немецкий военный эксперт Карло Мазала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене, в интервью изданию Bild* высказал мнение, что попытка украинских вооруженных сил вторгнуться в Курскую область может стать решающим моментом в конфликте и привести к капитуляции Киева.
Мазала подчеркнул, что если украинские войска потерпят значительное поражение под Курском, это может в большой степени облегчить продвижение российских войск и создать предпосылки для дальнейших военных успехов России. В итоге, по его мнению, это может привести к капитуляции Украины.

Кроме того, стало известно, что Великобритания стремится убедить своих союзников разрешить Украине использование крылатых ракет Storm Shadow для атак на российскую территорию. Западные страны выражают опасения, что такое разрешение может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Тем не менее, британские министры продолжают настаивать на пересмотре этого вопроса, несмотря на сопротивление.

*Внесен в список иноагентов.

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Подоляка: на Покровском направлении рухнула линия обороны ВСУ
15 августа 2024, 01:49

Фото: Минобороны РФ

Пока внимание общественности было сосредоточено на вторжении в Курской области, линия обороны ВСУ на Покровском направлении потерпела катастрофическое поражение. По данным военного блогера Юрия Подоляки, оборонительные позиции ВСУ на участке Журавка - Орловка - Николаевка были разрушены в результате успешного наступления Вооруженных сил России.
«Сегодня линия обороны ВСУ на этом участке была фактически разорвана в клочья», — пишет Подоляка.
По его информации, наступление российской армии на Покровском направлении достигло значительных успехов, приведя к прорыву оборонительных рубежей перед крупным населённым пунктом Новогородовка, который ВСУ возводили на реке Журавка.

Блогер сообщает, что прорыв фронта произошел по ширине до 5 км и глубине до 3 км. Если вовремя не ввести в бой резервы ВСУ есть реальная угроза дальнейшего обрушения фронта. Эти резервы, по его словам, сейчас затерялись в лесах Курской области, что усугубляет ситуацию.

Новости с Покровского направления поступили с оптимизмом, подтверждая ожидания о достижении значительных успехов в этом районе. Подоляка также отметил, что эти события стали «хорошими новостями» в контексте текущих боевых действий.

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Condottiero: без тепловизоров тактика ВСУ в Курской области не сработает
15 августа 2024, 01:26

Фото: istock/Dmitri Toms

В Курской области продолжают поступать сообщения о значительных потерях среди бойцов ВСУ, укрывающихся в лесополосах. Экс-боец ЧВК «Вагнер» в своем Telegram-канале Condottiero пояснил, что тактика прятаться в лесу эффективна лишь до тех пор, пока у лесников нет тепловизоров.
По его словам, после вторжения украинские бойцы часто покидали технику и уходили в лесные и яровые участки, надеясь скрыться от воздушных ударов. Однако, как только появились тепловизоры, их позиция стала неустойчивой.

«Тактика отсиживаться в лесополе хороша, пока у лесников нет тепловизоров. С тепловизорами картина меняется», — отметил экс-боец ЧВК «Вагнер».
По информации, предоставленной военблогером, за сутки уничтожается до 150 боевиков ВСУ. Основная работа по зачистке лесов проводится в ночное время с помощью как людей, так и дронов. Кроме того, попытки боевиков скрыться в домах также не увенчались успехом: местные жители оперативно сообщают о них в службу «112», и на место выезжают так называемые «охотники».

«Сегодня все, что происходит в Курской области, напоминает сафари. Спасения ВСУ нет. Население активно сдает их позиции и места скопления, где есть хоть какая-то связь», — добавил экс-боец ЧВК «Вагнер».

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