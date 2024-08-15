Фото: istock/Oleksander Bontei
Друг детства командира 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий был шокирован информацией об участии Ишкулова во вторжении украинских войск на территорию Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
По его словам, он недоумевает, как можно было пойти на Курскую область. Мужчина пояснил, что в своем детстве они относились к РФ как к старшему брату.
Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира Вооруженных сил Украины Эмиля Ишкулова. Он рассказал, что они учились вместе в одной школе. Общение давно прервалось, поэтому Дмитрий не знает есть у Эмиля семья или нет.
В среду, 14 августа, МО РФ заявило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники. По данным оборонного ведомства, за всё время боёв в Курской области Украина потеряла 2 300 военнослужащих и 37 танков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«А то, что сейчас происходит (в Курской области и участие в этом Ишкулова – ред.), для меня самого неожиданно», – отметил Дмитрий.
По его словам, он недоумевает, как можно было пойти на Курскую область. Мужчина пояснил, что в своем детстве они относились к РФ как к старшему брату.
Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира Вооруженных сил Украины Эмиля Ишкулова. Он рассказал, что они учились вместе в одной школе. Общение давно прервалось, поэтому Дмитрий не знает есть у Эмиля семья или нет.
В среду, 14 августа, МО РФ заявило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники. По данным оборонного ведомства, за всё время боёв в Курской области Украина потеряла 2 300 военнослужащих и 37 танков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова