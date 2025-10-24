Достижения.рф

В Индии отказались от сделок с США «под дулом пистолета»

Hindustan Times: В Индии отказались от сделок с США «под дулом пистолета»
Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Индия не будет заключать торговые сделки с США под внешним давлением, заявил 24 октября на конференции Berlin Global Dialogue министр торговли и промышленности Пиюш Гоял.



По его словам, переговоры с Вашингтоном ведутся, пишет Hindustan Times.

«Мы не заключаем сделки в спешке, и мы не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета», — говорится в материале.

Гоял подчеркнул, что решения принимаются с расчётом на долгосрочную перспективу. После согласия на американские пошлины Индия ищет способы их обхода и рассчитывает на освоение новых рынков и рост внутреннего спроса, считает министр.

Ранее сообщалось, что в Белом доме заявили об успешном давлении на Индию на тему российской нефти.
Никита Кротов

Что думаешь?

1 0 0 0 0 0