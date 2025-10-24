24 октября 2025, 21:23

Hindustan Times: В Индии отказались от сделок с США «под дулом пистолета»

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Индия не будет заключать торговые сделки с США под внешним давлением, заявил 24 октября на конференции Berlin Global Dialogue министр торговли и промышленности Пиюш Гоял.





По его словам, переговоры с Вашингтоном ведутся, пишет Hindustan Times.





«Мы не заключаем сделки в спешке, и мы не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета», — говорится в материале.