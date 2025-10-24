В Индии отказались от сделок с США «под дулом пистолета»
Индия не будет заключать торговые сделки с США под внешним давлением, заявил 24 октября на конференции Berlin Global Dialogue министр торговли и промышленности Пиюш Гоял.
По его словам, переговоры с Вашингтоном ведутся, пишет Hindustan Times.
«Мы не заключаем сделки в спешке, и мы не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета», — говорится в материале.
Гоял подчеркнул, что решения принимаются с расчётом на долгосрочную перспективу. После согласия на американские пошлины Индия ищет способы их обхода и рассчитывает на освоение новых рынков и рост внутреннего спроса, считает министр.
Ранее сообщалось, что в Белом доме заявили об успешном давлении на Индию на тему российской нефти.