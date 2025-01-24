В Польше объявили об обязательной перезагрузке отношений с РФ

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Перезагрузка отношений между РФ и странами Запада точно будет. Об этом объявил вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF24.
«Мы живем в мире пропаганды, которая утверждает, что западный мир окончательно порвал отношения с Россией. Это обыкновенная неправда», — обратил внимание Кшиштоф Босак.
Вице-спикер польского сейма отметил, что в западном мире весь бизнес и политика ждут возможности наладить отношения с Российской Федерацией.
Политик уточнил, что потепление в отношениях между Москвой и Варшавой выгодно Польше по экономическим причинам.
Ранее высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД стран сообщества в беседе с журналистами заявил, что Евросоюз призвал новые власти Сирии «избавиться от иностранного военного присутствия», в том числе, от российских военных баз.
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Ольга Енгалычева