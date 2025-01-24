Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Польше объявили об обязательной перезагрузке отношений с РФ

В Польше объявили об обязательной перезагрузке отношений с РФ

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Перезагрузка отношений между РФ и странами Запада точно будет. Об этом объявил вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF24.
«Мы живем в мире пропаганды, которая утверждает, что западный мир окончательно порвал отношения с Россией. Это обыкновенная неправда», — обратил внимание Кшиштоф Босак.

Вице-спикер польского сейма отметил, что в западном мире весь бизнес и политика ждут возможности наладить отношения с Российской Федерацией.



Политик уточнил, что потепление в отношениях между Москвой и Варшавой выгодно Польше по экономическим причинам.

Ранее высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД стран сообщества в беседе с журналистами заявил, что Евросоюз призвал новые власти Сирии «избавиться от иностранного военного присутствия», в том числе, от российских военных баз.

Читайте также:

Путин усомнился в способности Трампа ввести против России санкции, угрожающие США

В Японии заявили о намерении заключить мирный договор с Россией

Новые сирийские власти ведут переговоры с Москвой о судьбе военных баз России
#бизнес
#политика
#польша
#россия
В Индии заявили о разъяснениях от США по санкциям против танкеров с нефтью из РФ
24 января 2025, 21:49

Фото: iStock/ PhonlamaiPhoto

США предоставили разъяснения по поводу санкций против танкеров с нефтью из России, и раскрыли детали введенных ограничений. Об этом объявил заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн, его процитировало агентство Reuters.
«Управление США по контролю за иностранными активами представило ряд разъяснений. Формально они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок [разгрузки танкеров]», — обратил внимание Панкадж Джайн.

Заместитель министра нефти и газа Индии отметил, что страна будет продолжать закупать российскую нефть, если она будет стоить менее 60 долларов за баррель и доставляться на не танкерах, против которых ввели санкции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли примет решения, которые навредят американской экономике. Глава государства заявил, что в США начали говорить о возможности введения дополнительных санкций против России.

Читайте также:

В Польше объявили об обязательной перезагрузке отношений с РФ

Венгрия объявила о готовности продлить санкции против России ради газа

В Японии заявили о намерении заключить мирный договор с Россией
#санкции
#нефть
#сша
#индия
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин присвоил находящемуся в коме Кеосаяну почётное звание заслуженного артиста
24 января 2025, 21:14

Тигран Кеосаян (фото: соцсети)

Президент России Владимир Путин присвоил режиссёру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почётное звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Кеосаяна своим другом и пожелал ему здоровья.

9 января главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что её супруг, режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и теперь находится в коме. До этого он перенёс два инфаркта.

Читайте также:

«Смерть мозга»: Врачи оценили шансы на возвращение к жизни Тиграна Кеосаяна

Дружба между супругой и любовницей, двойная жизнь и скрытые романы: новые шокирующие факты из жизни Кеосаяна

«‎Осмелюсь попросить молиться»: Муж главного редактора RT Симоньян пережил клиническую смерть и впал в кому после двух инфарктов
#владимир путин
#россия
#врачи
#жизнь
#режиссёр
#дмитрий песков
#награда
#артист
#болезнь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Евросоюз призвал новые власти Сирии избавиться от военных баз России
24 января 2025, 20:58

Фото: iStock/Derek Brumby

Евросоюз призвал новые власти Сирии «избавиться от иностранного военного присутствия», в том числе, от российских военных баз. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД стран сообщества в беседе с журналистами.
Он сообщил, что Дамаску донесли условие для нормализации обстановки. Частью усилий должно стать избавление от иностранного военного присутствия или вмешательства. В частности, это касается как минимум трёх государств, включая Россию.

В ответ на это новые власти Сирии пообещали рассмотреть вопрос в ближайшем будущем.

При этом европейский чиновник уточнил, что не стал увязывать решение этого вопроса с началом отмены санкций ЕС против Сирии.

Читайте также:

Новая администрация Сирии аннулировала соглашение с РФ о порте Тартус

Türkiye: ВС Турции приведены в боевую готовность на случай операции в Сирии

БРИКС готово рассмотреть заявку Сирии на вступление в организацию
#сирия
#россия
#евросоюз
#соглашение
#операции
#политика
#база
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин усомнился в способности Трампа ввести против России санкции, угрожающие США
Путин: Трамп вряд ли будет принимать решения во вред экономике США
24 января 2025, 20:43

Фото: iStock/designer491

Президент США Дональд Трамп вряд ли примет решения, которые навредят американской экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства заявил, что в США начали говорить о возможности введения дополнительных санкций против России. Однако Путин усомнился в том, что Трамп примет решения, которые нанесут вред самой экономике Штатов.

Российский лидер подчеркнул, что он с трудом себе представляет принятие таких решений, поскольку Трамп не только умный, но и прагматичный человек.

Ранее политолог Александр Дудчак обвинил Трампа в том, что он не погружён в украинский конфликт.

Читайте также:

Трамп: конфликт на Украине завершится автоматически за счёт снижения цен на нефть

«Украли победу у Трампа»: Путин раскрыл, как можно было избежать кризиса на Украине

Заявления Трампа в отношении конфликта на Украине резко изменились
#дональд трамп
#владимир путин
#сша
#россия
#санкции
#экономика
#конфликт
#вред
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Закрыла эту главу своей жизни»: почему «папина любимица» Иванка Трамп отошла от политики и кто был против ее союза с Джаредом Кушнером
24 января 2025, 19:55

Иванка Трамп (Фото: соцсети)

Раньше 43 летняя дочь вступившего в должность президента США Дональда Трампа Иванка Трамп старалась полностью сконцентрироваться на политике. Несколько лет назад она даже закрыла собственный бренд одежды, чтобы уделять больше времени работе в качестве советника президента на безвозмездной основе во время первого срока ее отца. Однако сейчас «папина любимица» отошла от дел и решила сконцентрироваться на семье. О том, кто такая Иванка Трамп и как она стала частью политического имиджа американского президента — в материале «Радио 1».

Первые шаги Иванки Трамп в карьере


«Она привыкла к всеобщему вниманию задолго до того, как устроилась в Белый дом», — пишет о ней издание Time.

Папарацци стали преследовать Иванку еще во время учебы в школе, стараясь взять комментарий о расставании звездных родителей. Ивана Мари Трамп, которую общественность знает как Иванку, появилась на свет 30 октября 1981 года в Нью-Йорке в семье бизнесмена, 45 и 47 президента США Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп. У нее есть родные братья Дональд и Эрик, единокровные сестра Тиффани и брат Бэррон. Мама и Папа девушки развелись, когда Иванке было 11 лет.

В первый раз отец вывел Иванку в свет в 1991 году — с того момента дочь политика не была в тени. Еще в подростковом возрасте Иванка начала строить карьеру модели и в скором времени подписала контракт с Elite Model Management, с которым у отца девушки были «давние неформальные отношения».

Скромный наследник миллиардов: как живет младший сын президента США Бэррон Трамп, участие в выборах отца и обидное прозвище
Скромный наследник миллиардов: как живет младший сын президента США Бэррон Трамп, участие в выборах отца и обидное прозвище

Непо-бейби или привилегированные дети знаменитостей начали ходить по подиуму задолго до Кайи Гербер и Лилы Мосс — дочерей Синди Кроуфорд и Кейт Мосс, уточняло издание Vanity Fair. В 1997-м Иванка попала на обложку подросткового журнала Seventeen и стала соведущей конкурса красоты «Юная мисс США». Однако потом она все же переключилась на бизнес. В 2004 году дочь американского президента окончила Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете и стала заниматься семейным делом. Еще Иванка снялась в документальном фильме «Рожденный богатым» о детях богатых родителей.

Первая работа американки — должность менеджера в инвестиционном фонде недвижимости Forest City Enterprises. Позднее Иванка рассказывала, что коллеги много раз свистели ей вслед, однако прямых домогательств не было.

Дональд Трамп, Иванка Трамп и Ивана Трамп (Фото: соцсети)


В 2005 году 24-летняя девушка устроилась в компанию застройщика The Trump Organization. Через некоторое время она познакомилась с Джаредом Кушнером — сыном миллиардера и владельца компании по недвижимости Чарльза Кушнера, являвшимся одним из лидеров еврейской общины в Нью-Йорке. Иванка заключила с ним брак в 2009 году. Перед свадьбой она приняла иудаизм. В их семье родилось трое детей: дочь Арабелла (2011) и два сына — Джозеф (2013) и Теодор (2016). В июне 2023 года супруги отпраздновали бат-мицву (достижение девочкой 12 лет — религиозного совершеннолетия в иудаизме) Арабеллы.

Все это время Иванка Трамп занималась своим светским и публичным имиджем. Практически десять лет она вместе с братом Дональдом была членом жюри реалити-шоу «Ученик» на канале NBC — его ведущим был отец девушки. Иванка выпустила две книги по саморазвитию и линейки одежды, обуви, украшений, парфюма. Дочь Дональда Трампа даже открыла компанию Ivanka Trump Collection, но после начала первого президентского срока отца она ушла из компании, а через полтора года заявила о ее закрытии.

Политические взгляды и профессиональный путь Иванки Трамп


Иванка Трамп помогала как Республиканской, так и Демократической партии. В 2007 году она поддержала Хиллари Клинтон, когда сделала пожертвование демократам в размере 1 тысячи долларов, и продолжает тесно дружить с ее дочерью Челси Клинтон. В 2012 году дочь американского президента поддержала Митта Ромни от республиканцев вместе с остальными родственниками по настоянию Дональда Трампа. Через год она с мужем Джаредом провела у себя дома на Манхэттене сбор средств для сенатора-демократа от Нью-Джерси Кори Букера.

После выдвижения Дональда Трампа на пост американского президента Иванка определилась с политическими взглядами. Газета The New York Times назвала «папину дочку» и «любимицу» среди наследников Трампа его «суррогатной политической супругой» (поскольку Мелания Трамп испытывала дискомфорт на публике) и «центральной фигурой» в кампании политика.

В январе 2017 года она покинула не только компанию Ivanka Trump Collection, но и The Trump Organization. В то время она уже была исполнительным вице-президентом по развитию и приобретениям и сама проводила переговоры практически по всем крупным сделкам. Благодаря Иванке был подписан контракт на реконструкцию почтового павильона 1930-х годов в Вашингтоне и перестройку его в гостиницу. Вклад дочери американского президента в развитие компании подтверждали эксперты, в том числе Forbes.

Иванка Трамп (Фото: соцсети)


Должности издателя New York Observer и руководителя девелоперской компании Kushner Companies покинул и ее муж. В марте 2017 года Иванка Трамп начала выполнять обязанности специального советника президента на безвозмездной основе, а еще стала главой созданного в то же время Управления экономических инициатив и предпринимательства (позднее администрация Джо Байдена упразднила его). Работники Белого дома прозвали ее «королевской принцессой». Джаред же получил пост старшего советника президента.

Известно, что она внесла весомый вклад в первую речь-обращение Дональда Трампа к Конгрессу. В 2018 году Иванка возглавила американскую делегацию на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, вместе с супругом участвовала в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме, а через год сопровождала 45 и 47 президента на саммите G20 в Осаке. В 2019-м Иванка состояла в делегации от США на переговорах Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Отмечалось, что во время первого срока республиканца Иванка Трамп была в центре скандала. Девушка отправила более ста писем работникам Белого дома с личной электронной почты, что могло стать причиной утечки информации.

Вторая предвыборная гонка Дональда Трампа


В августе 2020 года Республиканская партия выдвинула Дональда Трампа как кандидата в президенты США, Майка Пенса — в вице-президенты. Демократическая партия выдвинула Джо Байдена и Камалу Харрис соответственно. Во время предвыборной гонки Трамп объявил, что его дочь могла бы выполнять обязанности вице-президента лучше, чем Харрис, и уточнил, что на этой должности нужна конкретно она.

Российский робот, шпионка и клон: что скрывает Мелания Трамп, и правда ли, что настоящая жена президента США умерла в 2016 году
Российский робот, шпионка и клон: что скрывает Мелания Трамп, и правда ли, что настоящая жена президента США умерла в 2016 году
Прямо перед выборами, которые Трамп проиграл, прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась гонорарами Иванки в рамках административного расследования деловых отношений президента. Некоторое списанные им налоги могли пойти именно ей.

Доходы Иванки Трамп и Джареда Кушнера в период первого срока Дональда Трампа снизились где-то на 23%, отмечало агентство Bloomberg.

Иванка Трамп отошла от политики


В 2021 году против Трампа и его детей генеральный прокурор штата Нью-Йорк подала гражданский иск за мошенничество и введение в заблуждение государственных органов. Иванка Трамп выступала ответчиком. Практически год спустя апелляционный суд Нью-Йорка отклонил иск из-за, поскольку истек срок его давности.

В июле 2022 года Иванка Трамп лишилась матери. На похоронах Иваны Трамп присутствовала вся семья Трампов, в том числе Дональд и Мелания Трамп.

После первого срока Трампа его с дочерью пути разошлись. Она была не согласна с заявлением политика, что у того «украли» победу на выборах в 2020 году. Через два года Иванка не стала участвовать в новой предвыборной компании Дональда. Такое решение она объяснила желанием уделять больше времени семье и детям.

Джаред Кушнер, Джозеф Кушнер, Арабелла Кушнер, Джеймс Кушнер и Иванка Трамп (Фото: соцсети)


На сей раз Иванка Трамп играла роль «молчаливого наблюдателя», отмечала газета The New York Times. Но не лишь для поддержания семейного очага, а и из-за уголовного дела отца о вмешательстве в выборы (разбирательство по делу в настоящий момент приостановили). Некоторое время назад Иванка даже дала показания в суде, объявив, что не была «посвящена» в его финансовые дела. Джаред Кушнер уверял, что его супруга «закрыла эту главу своей жизни», хотя сам мужчина, по информации источников, может вернуться в Белый дом.

Летом Иванка Трамп охарактеризовала политику как жесткое дело и заявила, что необходимо либо полностью включиться в игру, либо полностью выйти из нее. В настоящий момент Иванка, Джаред и их дети проживают в Майами в особняке за 24 млн долларов и «стали богаче», чем во время первого срока Дональда Трампа. По последней информации Forbes, состояние дочери американского президента оценивается в 50 млн долларов, ее мужа — почти 1 млрд долларов.

Личная жизнь Иванки Трамп


Некоторое время Иванка Трамп находилась в отношениях с американским шоссейным велогонщиком Лэнсом Армстронгом, отмечало издание US. С 1999 по 2005 год он семь раз подряд побеждал в шоссейной многодневной велогонке «Тур де Франс». Однако в 2012 году его пожизненно дисквалифицировали за систематическое применение допинга и лишили всех спортивных титулов, которые он получил с 1998 года.

В 2006 году у Иванки Трамп был роман с актером «Человека-паука 3: Враг в отражении» Тофером Грейсом.

Потом в жизни дочери американского президента произошла важная встреча. Общий друг девушки и бизнесмена Джареда Кушнера организовал им встречу вслепую. Он думал, что молодые люди могли бы стать хорошими бизнес-партнерами.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп (Фото: соцсети)


У пары оказалось много общего: Иванка и Джаред выросли в Нью-Йорке, а их отцы являлись успешными предпринимателями, которые добились успеха благодаря продаже недвижимости.

Трамп и Кушнера объединяли общие цели. Молодые люди хотели использовать «семейные платформы» как трамплин для своего собственного бизнес-становления. Иванка активно продвигала свой бренд Ivanka Trump. В то же время Кушнер планировал стать достойным преемником своего отца и потенциальным издательским магнатом (еще до встречи с Иванкой он купил издание The New York Observer). Пара весьма быстро нашла общий язык, а потом между ними вспыхнули чувства. Однако первое время они держали свой союз в тайне.

Сразу после начала отношений Иванка и Джаред выяснили, что есть некоторые противоречия, которые могут помешать им быть вместе. В 2008 году пара разошлась, из-за религиозных различий их воспитания. Кушнер был выходцем из нью-йоркской еврейской общины, и его семья желала, чтобы его избранница была представительницей того же вероисповедания.

«Кушнеры надеялись, что Джаред женится на еврейке. Дональд Трамп — пресвитерианин, а Иванка, которая в документальном фильме «Рожденные богатыми» предстала в ожерелье с серебряным крестом, — вовсе не то, на что они рассчитывали», — отмечал New Yorker.

Однако чувства Иванки и Джареда были сильнее протестов родителей. В 2009 году Кушнер преподнес своей возлюбленной кольцо с бриллиантом в 5 карат, а она ради него приняла иудаизм.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп (Фото: соцсети)


Во время свадьбы молодожены провели ряд ритуалов, которые приняты в иудаизме. К примеру, они обменялись шлепанцами и книгой на иврите. А песней, которую выбрали Иванка и Джаред для своего первого танца, была музыкальная композиция Дэвида Грея «Любовь этого года». На торжество были приглашены все сливки светского общества, в том числе Анна Винтур и Натали Портман. Дональд Трамп выступил с речью, но он настолько расчувствовался, что растерял все свои ораторские навыки. Отец невесты произнес весьма короткий тост, состоявший из пожелания «быть счастливыми и наслаждаться жизнью».

Иванка признавалась, что даже после многих лет брака они с мужем каждую неделю устраивают свидания наедине друг с другом. Дочь американского президента сказала, что их брак стал «лучшей сделкой, которую каждый из них когда-либо заключал».

Читайте также:

«Худшая первая леди США»: биография Мелании Трамп, брак и отношения с Дональдом Трампом

«Дорогая эскортница»: почему супруга Трампа не рада его победе на выборах президента США и правда ли они намерены развестись

«Позволила рыться в нижнем белье»: Мелания Трамп устроила скандал в Белом Доме, не успев стать первой леди
#статьи
#дональд трамп
#сша
#политика
#брак
#выборы
#предприниматель
#бизнес
#бизнесмен
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Россия украла»: Трамп обвинил Москву в отсутствии у США гиперзвукового оружия
Трамп обвинил Россию в краже у США гиперзвукового оружия
24 января 2025, 16:17

Фото: istockphoto/vadimrysev

Россия «украла» у Штатов проект по созданию гиперзвуковых ракет. Об этом заявил на днях официально вступивший в должность президент США Дональд Трамп.
Слова одиозного политика передаёт телеканал Fox News.

«При администрации [экс-президента США Барака] Обамы они украли проект. Россия украла проект, они получили его от нас», — заявил «новый-старый» хозяин Белого дома.

Он рассказал, что во время президентства Барака Обамы один «очень плохой человек» передал в Москву новейшие американские разработки. Именно по этой причине у США до сих пор нет гиперзвукового оружия.

Трамп также добавил, что уже распорядился о создании турбо-гиперзвукового оружия, однако Россия таким уже располагает — именно по вине администрации Обамы.

Читайте также:

Меркурис: Трамп ни разу не упомянул, что продолжит поставлять оружие Украине

Трампу сделали предупреждение из-за угроз в адрес России

Заявления Трампа в отношении конфликта на Украине резко изменились
#сша
#россия
#политика
#проект
#разработки
#человек
#дома
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бизнесмен Матус: Ходорковский* взял под контроль российскую оппозицию в Европе
24 января 2025, 15:13

Фото: iStock/Atstock Productions

Михаил Ходорковский* вместе с соратником Леонидом Невзлиным* взяли под контроль бежавшую в Европу российскую оппозицию, которая хранит им верность под угрозой депортации. Об этом в беседе с RT бизнесмен Андрей Матус, который с 2020 по 2024 год входил в окружение основателей ЮКОСа.
«У людей, с которыми я общался и общаюсь до сих пор, есть формулировка: все они находятся там в плену. То есть человек говорит дословно: «Ты понимаешь, что если я не то что-то скажу или чихну так, как не понравится МБХ (Михаилу Борисовичу Ходорковскому* — прим. ред.), то завтра я потеряю работу, деньги, жильё и документы, на основании которых нахожусь в Европе», — пояснил Матус.
Предприниматель добавил, что у Ходорковского* достаточно связей и влияния в Европе, чтобы создавать российским оппозиционерам проблемы при помощи одного лишь письма или звонка, после которого получившие политубежище будут депортированы в Россию, где их ждут уголовные дела.

Читайте также:

Стала известна судьба Асии Несоевой

Расследователь RT Раскин: Матус боится за свою жизнь после интервью о Невзлине*

Появились новые подробности о мятеже Пригожина

*Физлица, признанные в РФ иноагентами
#деньги
#жильё
#предприниматель
#жизнь
#документы
#человек
#письма
#интервью
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WSJ: Первые указы Трампа «вызвали хаос» в работе правительства США
24 января 2025, 15:10

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Первые после официального вступления в должность указы президента США Дональда Трампа, касающиеся деятельности американского правительства, вызвали настоящий хаос. Работа ряда министерств оказалась парализованной.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что, как правило, когда новый президент только приступает к исполнению своих обязанностей, небольшие сбои в работе различных инстанций, институтов и ведомств являются обычным делом.

«Но в этот раз все происходит экстремально хаотично, что связано с большими различиями в повестках предыдущей и новой администраций», — пишут авторы статьи.

Отмечается, что из-за радикальной перестройки работы правительства замедляются или блокируются вовсе даже самые обычные операции. Например, службы, занимающиеся вопросами здравоохранения, были вынуждены прекратить все внешние коммуникации до того момента, когда будут получены дальнейшие распоряжения. Также была затруднена работа министерства по делам ветеранов США, Службы национальных парков и ряда других федеральных ведомств — им временно запретили нанимать новых сотрудников.

Читайте также:

В Госдуме назвали приоритетный вопрос для администрации Трампа

Трамп рассекретил документы об убийстве президента Джона Кеннеди

Указ Трампа об отказе в гражданстве по праву рождения заблокирован судом Сиэтла
#сша
#работа
#президент
#операции
#министерство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трампу сделали предупреждение из-за угроз в адрес России
Брайен: угрозы Трампа подорвут доверие РФ к нему перед переговорами
24 января 2025, 14:16

Фото: iStock/donfiore

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России могут подорвать доверие Москвы перед возможными переговорами. Такое мнение высказал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«Что еще хуже, так это то, что такой подход подрывает доверие Москвы к Трампу в процессе мирного урегулирования», — говорится в статье.

По словам эксперта, у Трампа было весомое преимущество, когда он пришел к власти, так как понимал, что жесткая политика его предшественника Джо Байдена в адрес России была глупой и непродуктивной.

Теперь же Трамп допускает те же ошибки и рискует потерять это преимущество.

Ранее Трамп пообещал «высокие тарифы и новые санкции» России и всем странам, которые с ней связаны, если мир на Украине не будет заключён в ближайшее время. По словам Трампа, экономика РФ «терпит неудачу», а сам он своими планами мирного урегулирования оказывает Путину услугу.

В заключение он ещё раз призвал «прикончить эту войну» и подчеркнул, что она никогда бы не началась, если бы он был в то время президентом.

Читайте также:

Заявления Трампа в отношении конфликта на Украине резко изменились

Песков: Владимир Путин готов к контакту с Дональдом Трампом

В Госдуме назвали кощунством и оскорблением слова Трампа о Второй мировой войне
#экономика
#санкции
#политика
#владимир путин
#тарифы
#рф
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате