В Иране не смогли выбрать президента в первом туре

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Иранцы не смогли выбрать президента в первом туре, сообщает Tasnim и Irib, так как ни один кандидат не набрал более 50% голосов.
Во второй тур, назначенный на 5 июля, вышли реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили. По предварительным данным, Пезешкиан получил поддержку 10,4 млн избирателей, а Джалили — 9,4 млн.
Два других кандидата, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и шиитский священнослужитель, бывший министр внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади, набрали 3,3 млн и 206,3 тыс. голосов соответственно.
Всего было подсчитано 24,5 млн бюллетеней на 58,6 тыс. избирательных участках. В выборах могли участвовать все граждане старше 18 лет, а это более 61 млн человек.
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Два других кандидата, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и шиитский священнослужитель, бывший министр внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади, набрали 3,3 млн и 206,3 тыс. голосов соответственно.
Всего было подсчитано 24,5 млн бюллетеней на 58,6 тыс. избирательных участках. В выборах могли участвовать все граждане старше 18 лет, а это более 61 млн человек.
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Артем Кузьмин