«Проснулся и потерял более 100 миллионов рублей»: Анатолий Цой рассказал о крахе своего бизнеса
Певец Анатолий Цой рассказал о потере более одного миллиона долларов из-за бизнеса
Певец Анатолий Цой признался в том, что потерял более миллиона долларов из-за краха своего бизнеса. Певец рассказал о финансовом провале в эфире «Нового радио», передает 5-tv.ru.
35-летний артист, также известный под псевдонимом TSOY, поделился, что до недавнего времени успешно развивал бизнес, связанный с переводами денег. Однако предприятие неожиданно рухнуло, и он лишился более миллиона долларов.
«Буквально недавно проснулся и потерял почти один миллион 300 тысяч долларов (примерно сто одиннадцать миллионов рублей). Бизнес был связан с переводами денег», — передает слова певца 5-tv.ru.Бывший участник группы MBAND добавил, что все налоги платил исправно и никаких денежных махинаций не проводил. Цой с иронией отметил, что делится этой историей «эксклюзивно для налоговой», подчеркивая свою честность перед законом.
Он признался, что потеря такой суммы была тяжелым ударом. Депрессию вызвала не столько потеря огромной суммы денег, сколько последствия, которые за этим последовали. По словам Анатолия, появилось много факторов, с которыми пришлось бороться.
В мае «Радио 1» сообщало, что в загородном доме певца Анатолия Цоя произошел пожар, который нанес большой ущерб имуществу артиста. К счастью, Анатолий быстро среагировал: смог выбежать из дома и вызвал пожарных.
*Запрещенная в России экстремистская организация