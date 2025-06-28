«Проснулся и потерял более 100 миллионов рублей»: Анатолий Цой рассказал о крахе своего бизнеса

Певец Анатолий Цой рассказал о потере более одного миллиона долларов из-за бизнеса
Анатолий Цой (Фото: Instagram* @anatoliytsoy_official)

Певец Анатолий Цой признался в том, что потерял более миллиона долларов из-за краха своего бизнеса. Певец рассказал о финансовом провале в эфире «Нового радио», передает 5-tv.ru.



35-летний артист, также известный под псевдонимом TSOY, поделился, что до недавнего времени успешно развивал бизнес, связанный с переводами денег. Однако предприятие неожиданно рухнуло, и он лишился более миллиона долларов.

«Буквально недавно проснулся и потерял почти один миллион 300 тысяч долларов (примерно сто одиннадцать миллионов рублей). Бизнес был связан с переводами денег», — передает слова певца 5-tv.ru.
Бывший участник группы MBAND добавил, что все налоги платил исправно и никаких денежных махинаций не проводил. Цой с иронией отметил, что делится этой историей «эксклюзивно для налоговой», подчеркивая свою честность перед законом.

Анатолий Цой (Фото: Instagram* @anatoliytsoy_official)
Он признался, что потеря такой суммы была тяжелым ударом. Депрессию вызвала не столько потеря огромной суммы денег, сколько последствия, которые за этим последовали. По словам Анатолия, появилось много факторов, с которыми пришлось бороться.

В мае «Радио 1» сообщало, что в загородном доме певца Анатолия Цоя произошел пожар, который нанес большой ущерб имуществу артиста. К счастью, Анатолий быстро среагировал: смог выбежать из дома и вызвал пожарных.

*Запрещенная в России экстремистская организация

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Мария Моисеева

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