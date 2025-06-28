«Проснулся и потерял более 100 миллионов рублей»: Анатолий Цой рассказал о крахе своего бизнеса

28 июня 2025, 04:35

Певец Анатолий Цой рассказал о потере более одного миллиона долларов из-за бизнеса

Анатолий Цой (Фото: Instagram* @anatoliytsoy_official)

Певец Анатолий Цой признался в том, что потерял более миллиона долларов из-за краха своего бизнеса. Певец рассказал о финансовом провале в эфире «Нового радио», передает 5-tv.ru.





35-летний артист, также известный под псевдонимом TSOY, поделился, что до недавнего времени успешно развивал бизнес, связанный с переводами денег. Однако предприятие неожиданно рухнуло, и он лишился более миллиона долларов.





«Буквально недавно проснулся и потерял почти один миллион 300 тысяч долларов (примерно сто одиннадцать миллионов рублей). Бизнес был связан с переводами денег», — передает слова певца 5-tv.ru.