Дети подожгли тополиный пух и едва не спалили микрорайон в Челябинске

15 июня 2025, 21:37

Челябинские подростки подожгли тополиный пух и едва не сожгли микрорайон

Фото: Istock/OleJohny

Челябинские подростки ради забавы поджигали тополиный пух во дворе многоквартирного дома и едва не сожгли весь микрорайон из-за своих игр. Об этом сообщает РЕН ТВ.