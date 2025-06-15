Дети подожгли тополиный пух и едва не спалили микрорайон в Челябинске
Челябинские подростки ради забавы поджигали тополиный пух во дворе многоквартирного дома и едва не сожгли весь микрорайон из-за своих игр. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В городе Челябинск, отдыхающие на каникулах школьники решили устроить себе захватывающее шоу с применением огня и тополиного пуха. Чиркнув зажигалкой, дети превратили белоснежный пух в яркий пылающий ковер. Огонь за считанные секунды подобрался вплотную к деревьям и припаркованным автомобилям.
Катастрофы удалось избежать лишь благодаря страху юных пироманов. Испугавшиеся дети в панике начали сбивать ногами огонь, разбежавшийся опасной лентой. Школьники потушили пламя и поняв, что натворили, убежали.
Ранее сообщалось о пожаре в Подмосковье, унёсшим жизни пятерых детей.
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