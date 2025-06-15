В ГИБДД Башкирии прокомментировали ДТП с врезавшимся в здание грузовиком

15 июня 2025, 22:57

В Башкирии водитель грузовика врезался в здание и сбежал с места ДТП

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Водитель грузовика ЗИЛ врезался в сельское здание в Башкирии и скрылся с места ДТП. Как уточнили в региональной ГИБДД, все произошло в населенном пункте Ургаза.





