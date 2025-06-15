В ГИБДД Башкирии прокомментировали ДТП с врезавшимся в здание грузовиком
В Башкирии водитель грузовика врезался в здание и сбежал с места ДТП
Водитель грузовика ЗИЛ врезался в сельское здание в Башкирии и скрылся с места ДТП. Как уточнили в региональной ГИБДД, все произошло в населенном пункте Ургаза.
«68-летний местный житель за рулем грузовика ЗИЛ не справился с управлением и совершил наезд на здание. После чего, бросив транспорт, скрылся с места ДТП», — прокомментировал начальник ведомства Владимир Севастьянов.Стражи порядка быстро нашли водителя и выяснили, что он был пьян. Травм при этом мужчина не получил. На виновника происшествия составили административный протокол.
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