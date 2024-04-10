В Израиле сообщили о готовности Ирана нанести удар

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Израильские военные заявили, что Иран готов нанести удар после 12 апреля, сообщает Интернет-издание The Times of Israel.
Согласно этой оценке, чиновники считают, что Тегеран, от которого ожидали действий после гибели иранского генерала Мохаммада Резы Захеди в Дамаске, не будет действовать до окончания праздника Рамадана, то есть до 12 апреля.
В Израиле допускают, что иранские атаки будут направлены на военные объекты, а не на жилую инфраструктуру. Власти готовы к атакам как от союзников в регионе, так и со стороны Ирана. Власти не исключают возможности атак с нескольких направлений.
1 апреля израильские ВВС (IAF) разбомбили здание рядом с посольством Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли шесть человек. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обратился к израильским официальным лицам на иврите, предупредив об ответных мерах за нападение.
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В Израиле допускают, что иранские атаки будут направлены на военные объекты, а не на жилую инфраструктуру. Власти готовы к атакам как от союзников в регионе, так и со стороны Ирана. Власти не исключают возможности атак с нескольких направлений.
1 апреля израильские ВВС (IAF) разбомбили здание рядом с посольством Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли шесть человек. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обратился к израильским официальным лицам на иврите, предупредив об ответных мерах за нападение.
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Александр Климов