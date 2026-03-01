Жители Москвы несут цветы и игрушки к посольству Ирана
У посольства Ирана в Москве появился стихийный мемориал. Об этом сообщает РИА Новости.
Жители столицы приносят цветы и детские игрушки, оставляя их на входе в здание дипмиссии возле таблички «Посольство Исламской Республики Иран». Поводом стали новости о погибших среди населения, а также о смерти верховного лидера Али Хаменеи во время военной операции США и Израиля.
Информацию о гибели аятоллы подтвердило местное гостелевидение. В стране объявили 40-дневный траур и семь выходных. В течение этого времени в республике будут проходить митинги.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью аятоллы Хаменеи и членов его семьи. Соответствующую телеграмму он направил своему коллеге Масуду Пезешкиану.
