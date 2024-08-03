В Киргизии раскритиковали ограничения на работу мигрантов в РФ

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Бишкек рассчитывает, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов в России не затронут ее граждан, поскольку свободный и равноправный доступ к трудовому рынку — это основополагающий принцип ЕАЭС. Об этом заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов на своей странице в социальной сети X.
Как утверждает Байсалова, если граждан Киргизии приравняют к мигрантам из третьих стран, правительству республики будет трудно объяснить своим жителям участие в ЕАЭС.
До этого в Госдуму России внесли законопроект, согласно которому предлагается запретить трудовым мигрантам из других стран работать в сферах образования и медицины, фармацевтики и некоторых других.
Ранее сообщалось, что прокуратура увидела риск нарушения прав россиян в законе о миграционном контроле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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До этого в Госдуму России внесли законопроект, согласно которому предлагается запретить трудовым мигрантам из других стран работать в сферах образования и медицины, фармацевтики и некоторых других.
Ранее сообщалось, что прокуратура увидела риск нарушения прав россиян в законе о миграционном контроле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак