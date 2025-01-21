В Киргизии запретили носить в общественных местах закрывающую лицо одежду

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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, исходя из которого гражданам будет запрещено появляться в общественных местах в закрывающей лицо одежде. Об этом сообщалось на сайте президента республики.
Еще согласно закону, будет нельзя навязывать веру, проводить религиозные обряды в домах престарелых, колониях и воинских частях.
Также в Киргизии запретили распространение религиозной литературы в общественных местах, образовательных учреждениях, детских садах. Еще государство не разрешает создавать политические партии на религиозной основе. Нарушители будут платить штраф в размере 20 тысяч сомов (22 тысячи рублей).
Ранее сообщалось, что в Киргизии официально запретили вебкам-индустрию. Уточняется, что закон о криминализации вебкама подписал президент республики Садыр Жапаров. Согласно информации источника, за организацию вебкам-студий, содействие и ведение трансляций в прямом эфире последует соответствующее наказание.
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Также в Киргизии запретили распространение религиозной литературы в общественных местах, образовательных учреждениях, детских садах. Еще государство не разрешает создавать политические партии на религиозной основе. Нарушители будут платить штраф в размере 20 тысяч сомов (22 тысячи рублей).
Ранее сообщалось, что в Киргизии официально запретили вебкам-индустрию. Уточняется, что закон о криминализации вебкама подписал президент республики Садыр Жапаров. Согласно информации источника, за организацию вебкам-студий, содействие и ведение трансляций в прямом эфире последует соответствующее наказание.
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Ольга Енгалычева