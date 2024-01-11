В Китае сообщили о «красной линии», которую нельзя пересекать США

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Тайваньский вопрос является ключевым для Китая и «красной линией» в отношениях между Пекином и Вашингтоном, которую нельзя пересекать. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Мао Нин добавила, что США открыто посылают замечания о выборах на Тайване. А Китай, в свою очередь, выступает против этих заявлений.
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Анастасия Чинкова