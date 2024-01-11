В Китае сообщили о «красной линии», которую нельзя пересекать США

Президент России Владимир Путин после новогодних праздников отправился в один самых отдаленных регионов России — на Чукотку. Визит стал первым за время его президентства. Какие заявления сделал глава государства, какие льготы ждут жителей Дальнего Востока и почему его поездка в регион вызвала опасения у западных СМИ, читайте в материале «Радио 1».

Владимир Путин впервые посетил Чукотку





Песков раскритиковал снегоболотоход «Хищник»

«Все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются», — пояснил он.

В последний раз Чукотка встретила президента России в 2008-м году, однако тогда им был Дмитрий Медведев. Владимир Путин прибыл в регион впервые, но прежде неоднократно заявлял о своем намерении отправиться с визитом на Дальний Восток.От аэропорта до столицы Анадырь президент доехал на автомобиле, а затем продолжил маршрут на специальном транспорте – снегоболотоходе, который используется для перемещения по зыбким и труднопроходимым поверхностям.Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал поездку Путина рискованной, так как зимник, которым воспользовался глава государства еще официально не открыт.Толщина льда еще не такая, чтобы гарантировать безопасный проезд любых видов транспорта, пояснил спикер Кремля.





Производители снегоболотохода «Хищник» пообещали учесть замечания Пескова

«Вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям бы обратился, ну, машину надо, конечно, доводить до ума. Они производят. Но вот наш водитель рассказывал, что сам напильником ее совершенствовал, сам докручивал и так далее, руль работает плохо, коробка плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», — сказал Песков журналистам.

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Материнский капитал

«Я всегда боюсь, что как мы начнем только разрешать тратить этот материнский капитал по самым разным направлениям, я сейчас скажу простую, но очень прямую вещь — мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей», — заявил Путин.

СВО

«Все финансируется в абсолютно полном объеме. Если что-то не вовремя приходит, с задержками, это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических каких-то сбоев», — заявил президент.

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