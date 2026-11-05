В КНДР испытали новейшее ракетное вооружение
Главное управление ракетостроения КНДР провело успешное испытание новейшего комплекса противовоздушной обороны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Тестирование организовали для подтверждения проектно-технических характеристик системы. По данным агентства, все поставленные задачи были выполнены, а сам комплекс показал стабильную работу в ходе проверки.
В ЦТАК подчеркнули, что испытание проводилось в рамках масштабной деятельности по техническому обновлению боевых систем. В долгосрочной перспективе это должно повысить боевую надежность и доверительность стратегического вооружения страны.
Подробные тактико-технические характеристики нового комплекса ПВО не раскрываются. Это уже не первое испытание современных систем вооружений, о котором сообщает КНДР в этом году. Ранее Пхеньян заявлял об успешных тестах новых ракетных двигателей и твердотопливных двигателей для баллистических ракет.
Читайте также: