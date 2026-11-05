В КНДР испытали новейшее ракетное вооружение

05 ноября 2026, 01:44

ЦТАК: КНДР испытала новейший комплекс ПВО

Фото: iStock/Gerasimov174

Главное управление ракетостроения КНДР провело успешное испытание новейшего комплекса противовоздушной обороны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).