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Замглавы МИД Руденко: шаги Южной Кореи ведут к усилению напряженности

15 октября 2024, 17:31
Фото: istockphoto/Mordolff

Фото: istockphoto/Mordolff

Шаги со стороны Южной Кореи ведут к усилению напряженности, подрывая стабильность на корейском полуострове. Такое заявление в беседе с прессой сделал замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Он подчеркнул опасность такого развития событий и добавил, что с этим «пора остановиться».
«Мы считаем, что то, что предприняла в последнее время Южная Корея, является провокационными действиями, которые серьезно подрывают стабильность на полуострове и ведут к эскалации напряженности»,— сказал дипломат.

Перед этим агентство Ренхап, ссылаясь на южнокорейских военных, информировало, что Северная Корея осуществила подрыв определенных участков двух межкорейских автодорог со своей стороны границы.



Ранее сообщалось, как в Кремле прокомментировали договор о партнерстве РФ и Северной Кореи.

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#южная корея
#кндр
#мид
#мид рф
#новости
Президент Никарагуа назвал Зеленского «сыном Гитлера» из-за желания воевать с РФ
15 октября 2024, 16:57

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время своего выступления назвал украинского лидера Владимира Зеленского «сыном Гитлера». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Ортеги, Зеленский является «сыном Гитлера», так как он хочет вовлечь Североатлантический альянс в войну с Россией. По словам президента Никарагуа, Гитлер тоже думал, что добьется успеха при нападении на Советский Союз, однако он недооценил стойкость народа СССР.

Лидер Никарагуа назвал советских граждан «героическими и храбрыми».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен так же как в свое время был остановлен и Адольф Гитлер. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
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В «Хезболлах» назвали условие для прекращения огня по ЦАХАЛ
«Хезболлах» прекратит огонь по ЦАХАЛ, когда он сделает то же самое
15 октября 2024, 16:55

Фото: istockphoto/alexkuehni

Шиитская группировка «Хезболлах» прекратит огонь по Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), если та сделает то же самое. Об этом заявил замгенсека движения в Ливане Наим Касем.
«Я обращаюсь к внутреннему фронту (Израиля. — Прим. ред.): единственное решение — это прекращение огня, мы <...> будем продолжать, если враг не остановится», — сказал Касем.

Он добавил, что за прошлую неделю бойцы ЦАХАЛ потеряли в Южном Ливане более 20 человек убитыми и полторы сотни ранеными.

«Обращаюсь к внутреннему фронту: не верьте словам своих политиков о наших возможностях, смотрите на то, что мы можем делать и делаем по факту», — отметил Касем.
Он резюмировал, что цель «Хезболлах» — поддержать Палестину, которая воюет против Израиля в Газе, а также освободить оккупированные ЦАХАЛом территории.

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#израиль
#цахал
#война
#ливан
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Депутат Белик обвинил Запад в раскачивании ситуации в Грузии
15 октября 2024, 16:07

Фото: iStock/Alexandra Bykova

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Запад специально раскачивает ситуацию в Грузии с помощью различных «наблюдательных миссий» и «программ».
«Вмешательство в выборы и оказание давления — характерный почерк Запада. Зурабишвили пытается выдать желаемое за действительное, ища пресловутый «российский след» в грузинской избирательной кампании. Эти обвинения в адрес России абсолютно надуманны и абсурдны. Вмешательство во внутренние дела стран и дестабилизация ситуации — это методы Запада, а не России. Запад с помощью своих наблюдательных миссий раскачивает ситуацию в Грузии, а затем, если итоги выборов Запад не устроят, может спровоцировать протесты и революции», — пояснил в беседе с RT Белик.

До этого посол Великобритании в Грузии Гаррет Уорд заявил, что Лондон заморозил диалог Тбилиси. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Великобритания также отменила переговоры в оборонной сфере с грузинской стороной.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что примирение с Россией является ключевым приоритетом для правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

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Подмосковные депутаты «Единой России» провели более 7,2 тыс. приёмов граждан
15 октября 2024, 15:26

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Муниципальные депутаты от партии «Единая Россия» в Московской области принимают активное участие в выездных администрациях и с нала года организовали уже свыше 7,2 тыс. приёмов жителей. Важность взаимодействия депутатского корпуса с населением обсудили на заседании Московского областного Совета руководителей фракций партии «Единая Россия», участие в мероприятии принял губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Мы проводим встречи с жителями, выездные администрации. И та информация, те жалобы и тревоги, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — прим. ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные и муниципальные депутаты вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — сказал губернатор.
Отмечается, что в настоящее время в Московской области в депутатский корпус входят более тысячи членов «Единой России».

«После сентябрьских выборов муниципальных Советов в 25 городских округах к нашей команде присоединилось более 200 новых депутатов. Всего по результатам выборов мы получили 414 мандатов из 580. Этот результат позволил нам сформировать в округах фракции большинства», — отметил подмосковного отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
С начала года представители областного отделения партии провели в регионе около восьми с половиной тысяч контрольных мероприятий. А депутаты окружных Советов организовали более 7,2 тыс. приёмов жителей. Запросы жителей становятся ориентиром при формировании местных бюджетов и включении различных объектов в государственные программы.

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Вячеслав Володин призвал депутатов «думать головой» перед озвучиванием инициатив
15 октября 2024, 15:06

Фото: Сайт Кремля

Перед тем, как озвучить законодательную инициативу, нужно ее проработать и «думать головой». Об этом заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами. Он подчеркнул, что подходить к вопросу надо со всей ответственностью.
«Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений, не надо вносить в общество тревогу. <…> Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в телеграм-каналах и других средствах массовой информации», — сказал парламентарий.
Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли новый законопроект, связанный с мигрантами. Инициатива направлена на пресечение подозрительных махинаций.

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#мир
#госдума
#россия
#закон
#законопроект
#вячеслав володин
#новости
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Мигрантам в Омской области запретили работать в образовании, такси и торговле
Омский губернатор Хоценко ограничил работу мигрантов по патенттам
15 октября 2024, 14:23

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В Омской области запретят работать иностранным гражданам в семи сферах по патентам. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.
«Подписал указ, запрещающий привлекать к работе иностранных граждан с трудовыми патентами в пассажирских перевозках, образовании, здравоохранении, торговле», — написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что мигранты не смогут работать на производстве лекарственных препаратов и продуктов, в сферах охоты и предоставлении социальных услуг.

Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов, принят. По его словам, «за» проголосовали 407 депутатов, против — 0, воздержались — 0.

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#указ
#мигранты
#telegram
#губернатор
#омская область
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Госдума приняла законопроект о борьбе с фиктивными браками с мигрантами
15 октября 2024, 14:08

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов, принят.
По его словам, «за» проголосовали 407 депутатов, против — 0, воздержались — 0.

«Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через 3 года с момента вступления в брак либо усыновления», — пояснил Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, если суд признает брак, который стал основанием для получения разрешения на временное проживание, недействительным либо расторгнут, то это разрешение будет аннулировано.

Такая же мера ожидает мигрантов в случае лишения судом их родительских прав или ограничения в них, а также при полной отмене усыновления.

Таким образом, Володин подчеркнул, что в России продолжает совершенствоваться миграционная политика. В ближайшее время Госдума рассмотрит еще шесть законопроектов.

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#суд
#госдума
#политика
#брак
#ограничения
#telegram
#володин
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В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР
Песков: договор между РФ и КНДР подразумевает сотрудничество во всех сферах
15 октября 2024, 12:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Договор о партнерстве России и КНДР подразумевает стратегическое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, данным договором и его принципами Россия и КНДР руководствуются при дальнейшем развитии отношений. Примечательно, что детали содержания договора Песков не уточнять не стал.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который был подписан 19 июня текущего года. Данное соглашение предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Кремле сделали заявление о выборах в Грузии
Песков: РФ видит попытки со стороны Запада вмешаться в грузинские выборы
15 октября 2024, 12:50

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Запад пытается вмешаться в грузинские выборы, и РФ это видит, проинформировал журналистов на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы видим неприкрытые попытка западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое незавуалированное влияние на ход избирательной кампании», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что российская сторона не вмешивается во внутренние дела Грузии и не собирается это сделать.

Парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября. Депутаты избираются на четыре года. Грузинский парламент предусматривает 150 мест. Среди кандидатов значатся Ираклий Кобахидзе от Грузинской мечты, Тинатин Бокучава от Единого национального движения и Мамука Хазарадзе от партии Лело для Грузии.

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