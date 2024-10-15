Замглавы МИД Руденко: шаги Южной Кореи ведут к усилению напряженности

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Шаги со стороны Южной Кореи ведут к усилению напряженности, подрывая стабильность на корейском полуострове. Такое заявление в беседе с прессой сделал замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Он подчеркнул опасность такого развития событий и добавил, что с этим «пора остановиться».
«Мы считаем, что то, что предприняла в последнее время Южная Корея, является провокационными действиями, которые серьезно подрывают стабильность на полуострове и ведут к эскалации напряженности»,— сказал дипломат.
Перед этим агентство Ренхап, ссылаясь на южнокорейских военных, информировало, что Северная Корея осуществила подрыв определенных участков двух межкорейских автодорог со своей стороны границы.
Ранее сообщалось, как в Кремле прокомментировали договор о партнерстве РФ и Северной Кореи.
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