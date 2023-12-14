В Конгрессе США поддержали введение налога на российские активы

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Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержал предложение о введении стопроцентного налога на российские и белорусские активы, замороженные из-за украинского конфликта. Эту информацию распространило РИА Новости.
За инициативу проголосовали 41 человек, пять высказались против. Согласно предложению, предполагается учредить фонд реконструкции Украины, где будут размещены активы, облагаемые указанным налогом.
Кроме того, согласно этому законопроекту, госсекретарь должен будет дать указание представителю США при ООН для поощрения других стран разработать механизмы перечисления доходов от российских активов в пользу Украины.
В настоящее время Конгресс рассматривает законопроект о выделении свыше 100 миллиардов долларов на разнообразные нужды, большая часть которых предназначена для Украины.
Однако законодатели пока не приступили к работе над этим документом. Республиканская оппозиция настаивает на том, чтобы Белый дом больше внимания уделял южной границе США, а не Украине.
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Кроме того, согласно этому законопроекту, госсекретарь должен будет дать указание представителю США при ООН для поощрения других стран разработать механизмы перечисления доходов от российских активов в пользу Украины.
Однако законодатели пока не приступили к работе над этим документом. Республиканская оппозиция настаивает на том, чтобы Белый дом больше внимания уделял южной границе США, а не Украине.
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Артем Кузьмин