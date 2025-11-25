В Кремле не исключают контакты Путина и Трампа

25 ноября 2025, 11:30

Песков: в какой-то момент настанет время для контактов России и США по Украине

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Однажды Москва и Вашингтон обсудят мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.





По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва ожидает, что Вашингтон поделится предложениями по урегулированию, предпочтительно через официальные каналы.

«В какой-то момент, наверное, настанет время, когда будут осуществляться и наши контакты с американцами, и мы уже официально получим какую-то информацию», — сказал Песков.