В Кремле не исключают контакты Путина и Трампа
Песков: в какой-то момент настанет время для контактов России и США по Украине
Однажды Москва и Вашингтон обсудят мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва ожидает, что Вашингтон поделится предложениями по урегулированию, предпочтительно через официальные каналы.
«В какой-то момент, наверное, настанет время, когда будут осуществляться и наши контакты с американцами, и мы уже официально получим какую-то информацию», — сказал Песков.Ранее он сообщал, что Россия пока не располагает сведениями о переговорах между Украиной и США в Женеве, но внимательно следит за новостями в СМИ.