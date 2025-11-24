В мирном плане США нет касающегося России пункта
Bloomberg: Из плана США по Украине вычеркнули пункт о замороженных активах РФ
Из мирного плана США по разрешению конфликта на Украине исключили пункт об использовании замороженных активов России.
Как пишет агентство Bloomberg, в обновленной версии документа больше не упоминается предложение выделить около 100 миллиардов долларов из этих средств для поддержки усилий по восстановлению Украины, которые возглавляет США.
Первоначально план предусматривал, что Вашингтон получит 50% прибыли от реализации этой схемы, а оставшуюся часть денег направят на реализацию совместных американо-российских проектов.
Ранее сообщалось, что США хотят урегулировать конфликт на Украине без участия Европы.
